Samsung Galaxy S9 ve iPhone X karşı karşıya geldi! Hangisi daha hızlı?

AnandTech, sektörde teknik derin incelemeleri ve sıkı testleriyle tanınan bir site. Tabii ki Galaxy S9 bu sitenin elinden kaçamadı. Site eline geçen Exynos 9810'lu Galaxy S9'u bazı benchmark testlerine soktu.

İlk olarak Exynos 9810'un özelliklerinden bahsedelim. 9810, ikinci nesil 10 nm FinFET süreci ile üretiliyor. Yonga, sekiz çekirdekli. Bu çekirdeklerden dördü, üst düzey performansa sahip olan üçüncü nesil özel çekirdekler. 2.9 GHz hıza ulaşabiliyor. Geri kalan dördü ise verimlilik için optimize edilmiş. Samsung'un açıklamasına göre Exynos 9810'un tek çekirdek performansı iki kat arttırılmış, çoklu çekirdek performansı ise %40 oranda yükseltilmiş.

Grafik işlemcisi ARM Mali-G72 bir önceki GPU'ya göre daha verimli olmakla birlikte önceki modelden %20 daha fazla performans sunuyor.

Gelelim performans testlerine.

GEEKBENCH 4 TEK ÇEKİRDEK

GeekBench 4 tek çekirdek testinde iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'in işlemcisi A11 birinci durumda. Arkasından ise en yüksek puan iPhone 7'nin işlemcisi A10'a ait. Exynos 9810 ise üçüncü sırada bulunuyor. A11'in sonucu 4630/3958 olurken, A10'un ise 4007/3345. Exynos 9810'un sonucu ise 3734/3440.

Burada bir noktayı daha belirtelim, Apple'ın sistem çipleri genel olarak GeekBench'in tek çekirdek testinde yüksek puanlara sahip oluyor.

WEBXPRT ?

WebXPRT testinde ise (Bu test JavaScript ve HTML5 tabanlıdır) iPhone X, iPhone 8 ve Snapdragon 845 il üç sırayı paylaşıyor. Dördüncü sırada Pixel 2 XL, beşte ise iPhone 7 var. Galaxy S9 ise geride kalmış. Ama ilginç bir nokta daha var, Snapdragon 835'ten güç alan S8, S9'un önünde görünüyor.

SPEEDOMETER 2.0

Speedometer 2.0 testinde de ilk üç sıra iPhone'lara ait. Galaxy S9 daha altta bulunuyor. Snapdragon 835'li S8 tekrardan S9'un hemen üstünde yer alıyor.

GFXBENCH MANHATTAN

GFXBench Manhattan 3.1 testine göz atarsak, Exynos 9810'lu Galaxy S9'un performansı önceki testlere göre çok daha yüksek. Birinci sırada ise iPhone X var.

GFXBENCH T-REX

Son olarak GFXBench T-Rex 2.7 testinde de Exynos 9810'lu Galaxy S9, dördüncü sırada. İlk üçte ise iPhone X, iPhone 8 ve 845 var.

Tabii ki bu sonuçlara aldanmamak gerekir. Yazılım optimizasyonu performansa oldukça etki ediyor. Galaxy S9'u final yazılımıyla yeniden test etmek daha iyi olacaktır. Ayrıca Samsung çıkaracağı güncellemelerle de performansı yükseltecektir. Testlerde görüldüğü üzere Galaxy S8'in, S9'un önünde yer alması bile yazılımsal olarak bir takım eksiklikler olduğunu gösteriyor.