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Google'ın yasağı kripto paraları fena vurdu

Aylardır ciddi bir dalgalanma içinde olan kripto paralar bu sefer Google'ın reklam yasağıyla sarsıldı.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 20:49 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 21:31
Google'ın yasağı kripto paraları fena vurdu

Google'ın geçtiğimiz gün kripto para arzları, cüzdanlar ve yatırım tavsiyelerini reklam ağından yasakladığını açıklamasının ardından, en değerli kripto para Bitcoin 7.700 dolara kadar gerilemişti.

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Bitcoin'i takiben diğer büyük kripto paralarda da düşüş yaşandı. Yüzde 5 değer kaybeden Ethereum'un değeri 651 dolara kadar geriledi. Diğer popüler kripto paralardan Ripple yüzde 3,8 değer kaybı yaşayarak 0,74 dolar, Bitcoin Cash ise yüzde 3,2 değer kaybıyla 1.018 dolar seviyesine düştü.

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Google'ın yasağı kripto paraları fena vurdu
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