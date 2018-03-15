Google'ın yasağı kripto paraları fena vurdu

Google'ın geçtiğimiz gün kripto para arzları, cüzdanlar ve yatırım tavsiyelerini reklam ağından yasakladığını açıklamasının ardından, en değerli kripto para Bitcoin 7.700 dolara kadar gerilemişti.

GOOGLE'DAN KRİPTO PARAYA YASAK GELDİ!

Bitcoin'i takiben diğer büyük kripto paralarda da düşüş yaşandı. Yüzde 5 değer kaybeden Ethereum'un değeri 651 dolara kadar geriledi. Diğer popüler kripto paralardan Ripple yüzde 3,8 değer kaybı yaşayarak 0,74 dolar, Bitcoin Cash ise yüzde 3,2 değer kaybıyla 1.018 dolar seviyesine düştü.

PİYASA HACMİ 380 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI