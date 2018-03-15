Haberler Teknoloji Haberleri Twitter'ın yeni özelliği Snapchat benzeri olabilir

Twitter'ın yeni özelliği Snapchat benzeri olabilir Son dönemlerde daha çok WhatsApp, Instagram, Facebook hakkındaki yeni özellikleri duyuyorduk. Twitter ise daha gizli saklı işler peşinde koşturup, el atından yeni yetenekler üstünde çalışıyormuş. En azından taze bir rapor böyle olduğunu iddia ediyor. İleri sürülenlere göre Twitter'da Snapchat benzeri fotoğraf ve video özelliği olabilir. Neler olduğuna daha yakından bakalım.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 15:44