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Twitter'ın yeni özelliği Snapchat benzeri olabilir

Son dönemlerde daha çok WhatsApp, Instagram, Facebook hakkındaki yeni özellikleri duyuyorduk. Twitter ise daha gizli saklı işler peşinde koşturup, el atından yeni yetenekler üstünde çalışıyormuş. En azından taze bir rapor böyle olduğunu iddia ediyor. İleri sürülenlere göre Twitter'da Snapchat benzeri fotoğraf ve video özelliği olabilir. Neler olduğuna daha yakından bakalım.

Giriş Tarihi: 15.3.2018 15:42 Güncelleme Tarihi: 15.3.2018 15:44
Twitter'ın yeni özelliği Snapchat benzeri olabilir

Sosyal ağlar veya sosyal platformlar arasındaki rekabet daha da kızışmaya başladı. Son dönemde Facebook, hem kendisi hem de çatısı altında bulunan servislere kattığı yeniliklerle yarışta biraz daha öne geçti.

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Twitter'ın yeni özelliği Snapchat benzeri olabilir
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