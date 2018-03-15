WhatsApp o anlaşmayı imzaladı!

United Kingdom Information Commissioner's Office (İngiltere Bilgi Komisyonu Ofisi) kısa adıyla ICO tarafından yürütülen ve uzun süredir devam eden dava dosyası bugün kapatıldı. Dava sonunda verilen karara göre WhatsApp, temel veri işleme dışındaki hiçbir kullanıcı verisini Facebook'la paylaşma yükümlülüğüne sahip değil. Ayrıca davayı sonrasında alınan karara göre WhatsApp ve Facebook herhangi bir para cezasına çarptırılmadı.

WHATSAPP'TAKİ MAVİ TİK HİLESİ

YENİDEN DÜZENLEYENE KADAR

Facebook güvenlik sistemini Verilerin Korunması Yönetmeliği'nin (GDPR) gereklerini yerine getirecek şekilde düzenleyene kadar WhatsApp herhangi bir veriyi sosyal medya deviyle paylaşmayacak. Buradan anlayacağınız üzere davayı WhatsApp'ın kazanmasından çok kısa süreli bir ateşkes ilan edilmiş gibi duruyor. Çünkü gerekli düzenlemeleri sağladıktan sonra Facebook, verileri tekrar talep etme hakkına sahip olacak.

WhatsApp, 25 Mayıs tarihinden sonra tüm veri paylaşım politikalarının ise GDPR'ın çizdiği çerçeve içerisinde gerçekleştirileceğini belirtti.

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