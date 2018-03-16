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Snapchat'e özür dileten Rihanna'lı reklam

Anlık mesajlaşma uygulaması Snapchat, yayınlanan “şiddet içerikli” bir reklam nedeniyle özür dilemek zorunda kaldı.

Giriş Tarihi: 16.3.2018 12:09
Snapchat'e özür dileten Rihanna'lı reklam

Hazırlayanın kim olduğu belirsiz reklamda, "Hangisini tercih ederdiniz, Rihanna'yı tokatlamak mı, Chris Brown Rihanna Brown'ı yumruklamak mı?" diye soruldu.

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SNAPCHAT ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Hatırlarsanız şarkıcı Rihanna ve rapçi Chris Brown bir süre birliktelik yaşamış ve 2009'da Brown'ın Rihanna'ya şiddet uygulamasının ardından çift ayrılmıştı.

Reklamın yayınlanması sonrası, Snapchat yönetimi "kadına şiddeti özendirdiği" gerekçesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu. Tepkiler üzerine özür dileyen şirket, "Reklam kurallarınca her türlü şiddeti özendirecek yayınlara izin verilmemektedir. Yapılan incelemenin ardından reklam yayından kaldırılmıştır" denildi.

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Snapchat'e özür dileten Rihanna'lı reklam
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