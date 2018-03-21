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'e benzeri leri eklendi!

devrimi devam ediyor ve durmaya da niyeti yok görünüyor. Kurumsal sosyal ağ olarak tanımlanan 'a benzeri filtreler ve yazı efektleri eklendi. Peki daha fazlası var mı?

Giriş Tarihi: 21.3.2018 17:30
LinkedIn'e Snapchat benzeri video filtreleri eklendi!

artık sıkıcı bir platformu değil. tarafından satın alındıktan sonra çok değişti ve bu değişim aynı doğrultu da devam ediyor. Diğer dijital platformlarda olduğu gibi 'da da video içeriği var. Anlaşılan yetkililer bu kısmın biraz daha değişmesi ve biraz daha içerik oluşturulması için harekete geçti.

TWİTTER'IN YENİ ÖZELLİĞİ SNAPCHAT BENZERİ OLABİLİR

ŞİMDİLİK KAÇ FİLTRE VAR?

Artık LinkedIn'da leri ve videoları paylaşmadan önce eklenebilecek olan yazı efektleri var. Bu özellik ilk olarak geçtiğimiz ekim ayında gerçekleşen etkinlikler sırasında test edilmişti. Bu testlerde olumlu geri dönüşler alındı. Şirkete özelliğin genişletilmesi ve tüm kullanıcılara sunulması için ilham kaynağı oldu.

Şu anda oldukça basit. Üç filtre ve üç farklı var, ancak gelecekte yapılacak güncellemelerle bu durum değişecektir. Zaten yaptığı açıklamada, kullanıcıların ilgisine göre gelecekte bu özelliğin daha fazla geliştirileceğini belirtti.

Video filtre özelliğine LinkedIn'ın mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Tabii ki özellikten yararlanmak için uygulamanın son sürümünün yüklü olması gerekiyor.

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LinkedIn'e Snapchat benzeri video filtreleri eklendi!
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