LinkedIn'e Snapchat benzeri video filtreleri eklendi!

LinkedIn artık sıkıcı bir B2B platformu değil. Microsoft tarafından satın alındıktan sonra çok değişti ve bu değişim aynı doğrultu da devam ediyor. Diğer dijital platformlarda olduğu gibi LinkedIn'da da video içeriği var. Anlaşılan yetkililer bu kısmın biraz daha değişmesi ve biraz daha içerik oluşturulması için harekete geçti.

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ŞİMDİLİK KAÇ FİLTRE VAR?

Artık LinkedIn'da video filtreleri ve videoları paylaşmadan önce eklenebilecek olan yazı efektleri var. Bu özellik ilk olarak geçtiğimiz ekim ayında gerçekleşen etkinlikler sırasında test edilmişti. Bu testlerde olumlu geri dönüşler alındı. Şirkete özelliğin genişletilmesi ve tüm kullanıcılara sunulması için ilham kaynağı oldu.

Şu anda oldukça basit. Üç filtre ve üç farklı yazı stili var, ancak gelecekte yapılacak güncellemelerle bu durum değişecektir. Zaten Peter Roybal yaptığı açıklamada, kullanıcıların ilgisine göre gelecekte bu özelliğin daha fazla geliştirileceğini belirtti.

Video filtre özelliğine LinkedIn'ın mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz. Tabii ki özellikten yararlanmak için uygulamanın son sürümünün yüklü olması gerekiyor.