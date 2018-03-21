WhatsApp kurucusu da Facebook'u silin dedi!

?Facebook, 2014 yılı içerisinde mesajlaşma ağı WhatsApp'ı toplamda 16 milyar dolara satın almıştı. Bu satın almanın ardından kullanıcı sayısını her geçen gün arttıran WhatsApp büyümesini ise hala devam ettiriyor. Bunun yanı sıra bu satışla birlikte büyük bir servetin sahibi olan WhatsApp'ın kurucu ortağı Brian Acton, bugün itibarıyla Facebook'u silme hareketi başlattı.

Brian Acton şu tweet'i attı;

"Zamanı geldi. #facebook'u sil"

Binlerce kişi bu harekata ayak uydurdu ve hala insanlar Facebook'larını silmeyi sürdürüyor.

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SEBEBİ NE?

Bunun sebebi ne diyecek soracak olursanız; Bunun sebebinin geçen gün kabul edilen skandal olduğunu söyleyelim. Facebook, Cambridge Analytica isimli şirketin 50 milyon kullanıcısının verilerini politik manipülasyon amacıyla kullandığının ortaya çıkmasının ardından büyük tepki görmüş ve borsada da adeta erimişti.

Cambridge Analytica, 2016 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump'a "politik danışmanlık" veren şirketlerden bir tanesiydi. Şirketin eski bir çalışanı tarafından ortaya çıkarılan skandala göre, Cambridge Analytica Facebook'tan topladığı verileri seçim sonucunu etkilemek için kullandı.

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