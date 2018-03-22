Facebook skandaldan sonra önlemler almaya karar verdi!

Mark Zuckerberg dün akşam saatlerinde platformun geleceği ile ilgili atılacak bazı önemli adımları duyurdu. Bu adımlar geçmişte yaşanmış olası kötüye kullanımlarla ilgili aksiyon almayı ve gelecekte benzer durumları önlemek için koruyucu önlemleri hayata geçirmeyi kapsıyor.

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Mark Zuckerberg'in yaptığı duyurunun kısa bir özeti şu şekilde:

"Platformun gözden geçirilmesi: 2014'te platformu değiştirmemizden önce, büyük miktarda bilgiye erişimi olan tüm uygulamaları, veri erişimini azaltmak amacıyla inceleyeceğiz ve şüpheli aktivitelerde bulunmuş her uygulamayla ilgili kapsamlı bir denetleme yapacağız. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiyi kötüye kullanan geliştiriciler tespit etmemiz durumunda bu geliştiricileri platformdan yasaklayacağız.

KÖTÜ KULLANIM NEDENİYLE UYGULAMA KALDIRILACAK

İnsanları kötüye kullanım hakkında bilgilendirme: Verilerini kötüye kullanmış bir uygulamadan etkilenen insanları bilgilendireceğiz. Bu, insanların "thisisyourdigitallife" aracılığı ile verilerine ulaşılıp ulaşılmadığını öğrenebilmelerini sağlayan bir yöntemin geliştirilmesini de içeriyor. Önümüzdeki süreçte, verilerin kötüye kullanımı nedeniyle bir uygulamayı kaldırırsak, o uygulamayı kullanmış herkese bilgi vereceğiz.

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Kullanılmayan uygulamalar için erişimi kapatma: Eğer kişi bir uygulamayı son üç ay içinde kullanmadıysa, o uygulamanın kişinin bilgilerine erişimini engelleyeceğiz.

GİRİŞ VERİLERİ KISITLANACAK

Facebook ile Giriş verilerinin kısıtlanması: Giriş Yap'ı değiştiriyoruz. Böylece, bir sonraki versiyonunda, uygulama incelemesi (app review) gerekmeksizin bir uygulamanın erişim talep edebileceği verileri sadece isim, profil resmi ve e-posta adresini kapsayacak şekilde kısıtlayacağız. Bunun dışındaki herhangi bir bilgiyi talep etmek için bizim onayımız gerekecek.

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İnsanları kullandıkları uygulamaları yönetmek konusunda teşvik etme: İnsanlara hesaplarının hangi uygulamalar ile bağlantıda olduğunu ve bu uygulamalara hangi verilerini kullanma izni verdiklerinin kontrolünü hâlihazırda insanlara gösteriyoruz. Artık bu seçimleri çok daha belirgin ve kolay yönetilebilir hale getireceğiz.

Zayıf noktaları bulan kişilerin ödüllendirilmesi: Facebook'un Bug Ödül Programını, insanların uygulama geliştiricilerin de verileri kötüye kullanımı tespit etmeleri halinde Facebook'a rapor edebilmelerini sağlayacak şekilde genişleteceğiz."

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Sonuç olarak Mark Zuckerberg bu açıklamayı yapmış olsa da, kullanıcıların Facebook'a olan güvenleri sarsıldı ve bilgilerin gelecekte paylaşılması ihtimali tartışılıyor. Ayrıca Avrupa Parlementosu, ABD Ticaret Komisyonu ve İngiltere Bilgi Komisyonu'nun vereceği kararlar da merak ediliyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.