Apple, iPhone krizinin önüne geçmek istiyor!

Apple geçtiğimiz sene iPhone X'in üç boyut sensör modülü üretiminde düşük verim oranlarıyla karşılaştı. DigiTimes'ın tedarik zinciri kaynaklarına dayandırdığı yeni haberine göre Apple, yeni iPhone'larda sıkıntı yaşamak istemiyor ve bu yüzden deneme üretimi yapmayı planlıyor.

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NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Deneme üretimi ise en erken ikinci çeyrekte gerçekleşecek. Kaynaklar bununla birlikte iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'in düşük satışlarının beklenenden düşük olduğunu, ancak daha önceki üretimin Apple'ın akıllı telefon momentumunu yeniden canlandıracağını belirtiyor. Hatta Apple'ın tedarik ortaklarının bu seneki iPhone siparişlerine daha iyimser baktığını vurguluyor.

İddialara göre Apple bu sene üç farklı iPhone modeli çıkaracak. Ancak amiral gemisi modeli ise iPhone X Plus olacak. Çinli isimsiz kaynaklar iPhone X Plus'ta Apple Pencil bile olabileceğini ileri sürüyor.

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