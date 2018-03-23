Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Apple, iPhone krizinin önüne geçmek istiyor!

, krizinin önüne geçmek istiyor!

Yeni 'larla ilgili havadisler gelmeye devam ediyor. 'ın için bir takım planları olduğu ortaya çıktı k, Cupertino merkezli şirket uygulayacağı strateji ile geçtiğimiz sene yaşadığı darboğazın önüne geçmek istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.3.2018 16:01 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 16:06
Apple, iPhone krizinin önüne geçmek istiyor!

geçtiğimiz sene X'in üç boyut sensör modülü inde düşük verim oranlarıyla karşılaştı. 'ın zinciri kaynaklarına dayandırdığı yeni haberine göre Apple, yeni iPhone'larda sıkıntı yaşamak istemiyor ve bu yüzden deneme üretimi yapmayı planlıyor.

SİRİ ÖZEL MESAJLARINIZI DA OKUYOR MU?

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Deneme üretimi ise en erken ikinci çeyrekte gerçekleşecek. Kaynaklar bununla birlikte iPhone 8, iPhone 8 Plus ve 'in düşük satışlarının beklenenden düşük olduğunu, ancak daha önceki üretimin Apple'ın akıllı telefon momentumunu yeniden canlandıracağını belirtiyor. Hatta Apple'ın tedarik ortaklarının bu seneki iPhone siparişlerine daha iyimser baktığını vurguluyor.

İddialara göre Apple bu sene üç farklı iPhone modeli çıkaracak. Ancak amiral gemisi modeli ise olacak. Çinli isimsiz kaynaklar iPhone X Plus'ta Apple Pencil bile olabileceğini ileri sürüyor.

2018 MODEL İPHONE X, MEVCUT İPHONE X'TEN DAHA UCUZ OLABİLİR!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Apple, iPhone krizinin önüne geçmek istiyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN