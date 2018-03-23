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Galaxy S9'da dokunmatik ekran sorunu

'un yeni telefonu Galaxy S9'da dokunmatik ekran problemi gün yüzüne çıktı.

Giriş Tarihi: 23.3.2018 17:20 Güncelleme Tarihi: 23.3.2018 17:28
Galaxy S9'da dokunmatik ekran sorunu

Son birkaç gündür 'un iki yeni amiral gemisinde dokunmatik ekran problemlerinin olduğu konuşuluyordu. Birçok forumda S9 ve S9+ ekranlarının kimi kısımlarında ölü bölgelerin olduğu ve dokunmatik hassasiyeti konusunda ciddi sıkıntıların yaşandığına dair iddialar dolaşıyor. Bu konu üzerine bir açıklama yapan Samsung, şu ifadeleri kullandı:

"Samsung için en önemli kriter her zaman müşteri memnuniyeti olmuştur. Galaxy S9 / S9+ modellerinin dokunmatik duyarlılığı ile ilgili sınırlı sayıda şikayet söz konusu. Bu problemden etkilenen müşterilerimizi ve hatalı olan modelleri tek tek araştırıyoruz. Benzer sorunu yaşayan tüm müşterilerimiz bize ulaşarak herhangi bir mağduriyet yaşamadan sorunlarını çözüme kavuşturabilir."

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Habertürk'e göre Samsung tarafından da kabul edilen bu hatanın şu an için donanım tabanlı mı yoksa yazılım tabanlı mı olduğu bilinmiyor. Sorunun sebebi ancak şirketin araştırmalarını tamamlamasının ardından netlik kazanacak.

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