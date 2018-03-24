Öğrencilerden Afrin'e robotlu mesaj

?Manisa Valiliğince oluşturulan "KodlaManisa" atölyesine devam eden öğrenciler, uzman öğretmenlerden robotik eğitim alıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencileri 6 ay yürüttükleri çalışmayla hurdaya ayrılan bilgisayar, lego ve kullanılmayan teknolojik malzemelerden 170 santimetre boyunda bir robot yaptı. Kodlamayla çalışan ve "RoboKod" adı verilen robot, el, kol, çene ve boyun hareketleri yapabiliyor. Öğrenciler, robotun gözlerini pinpon topu, ana gövdeyi de vitrin mankeni kullanarak hazırladı.

Türkçenin yanı sıra farklı dillerde de konuşabilen ve sensör ile hareketlerini kontrol edebilen robot, yapay zekaya sahip değil ancak öğrenciler bunun üzerinde de çalışma yürütüyor. Çalışmayı belirli bir aşamaya getiren öğrenciler, "RoboKod" ile Afrin'de terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ karşı mücadele eden Mehmetçik'e selam gönderdi, onlara başarılar diledi.

Konuşan robotun mesajı şöyle:

"Afrin'de mücadele eden tüm Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına kolaylıklar diliyorum, sonraki operasyonlarında başarılar temenni ediyorum."

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YAPAY ZEKA İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Atölyede eğitim gören 6. sınıf öğrencisi Recep Baran Dündar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşlarıyla beraber 6 ay önce hurdaya ayırılan bilgisayar donanımı ve legolar yardımı ile hazırladıkları robotu kodlamaya başladıklarını söyledi.

Robotun el, kol, çene ve boyun hareketlerini rahatlıkla yapabildiğini belirten Dündar, "Farklı dillerden de konuşabiliyor. Ama şu an yapay zekaya sahip değil ne yüklersek onu konuşuyor. Çene ve boyun hareketlerini yapabiliyor. Sensörler sayesinde hareketlerini kontrol ediyor. Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlerimize robotumuz aracılığıyla bir mesaj gönderdik. Bu projemizle Afrin'deki Mehmetçiğimize destek olmak istedik. Güzel bir çalışma oldu." diye konuştu.

Egemen Özcanlı da eğitim alanında kullanabilecek bir robot yapmak istediklerini ifade etti.

Robotun yüklenen program aracılığıyla çalıştığını dile getiren Özcanlı, "Yapay zekası olmayabilir ama gelecekte onun için de uğraşıyoruz. Askerlerimize desteğimizi göstermek için Afrin'e bir mesaj gönderdik. Bu robotumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. En son yürütmeyi deneyeceğiz ve insan hareketlerine daha çok benzeyecek. Yapay zekayı tamamladıktan sonra sorulara da cevaplayabilir." dedi.

Öğrencilerden Ali Kerem Akay robotu yürütmek için çalıştıklarını aktardı.

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Proje devam ederken Zeytin Dalı Harekatı'nın başladığını hatırlatan Akay, "Afrin'e bir mesaj gönderme fikri ortaya çıktı. Ardından biz kodları yazmaya başladık. Öğretmenimize götürdük o da çok beğendi. Muzaffer ordumuza güzel bir mesajı kendi hazırladığımız robotla göndermenin gururunu yaşıyoruz." sözlerine yer verdi.

Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan Erol da öğrencilerin yaptığı robotu çok başarılı bulduklarını, bunun için de kedilerine her türlü imkanın verildiğini söyledi.

Atölyenin sorumlusu öğretmen Erkan Salı ise çeşitli sarf malzemeleri kullanarak geliştirilen robotun öğrencilerin hayal dünyasını yansıttığını söyledi.