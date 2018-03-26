Uzay istasyonu Dünya'ya düşecek!

Kâr amacı gütmeyen bir araştırma şirketi olan Aerospace Corporation, Çin Uzay Ajansı tarafından kontrolü kaybedilen Tiangong-1'in Dünya'ya düşmesi bekleniyor.

BBC'nin haberine göre, uzay üssü 1 Nisan'da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu riskli bölgenin içerisine düşecek.

Kontrolden çıkan uzay aracı atmosfere girdiğinde büyük bir sıcaklık ve basınçla karışılacak. Saate 24.000 km hızla havada süzülen 8,5 ton ağırlığında Tiangong, basıncın etkisiyle paramparça olacak.

Araştırma şirketinin atmosfere yeniden giriş konusunda uzmanlaşan araştırmacısı Bill Ailor'a göre, Tiangong'un çoğu parçası gezegenimizin yüzde 70'ini oluşturan okyanuslara düşecek. Ancak NASA kimi parçaların şehir ve kasabalara düşebileceğini, ortaya çıkacak can ve mal kaybından Çinli meslektaşlarının sorumlu olacağını belirtiyor.

Sivil toplum kuruluşu Aerospace Corp, Tiangong-1'e ait parçaların düşebileceği bölgeleri hesapladı. Kuruluşa göre Kuzey Yarımküre'deki riskli hat Türkiye üzerinden de geçiyor.

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Tiangong-1 iki odalı bir uzay istasyonu ve 15 metre küplük bir alana sahip. Karşılaştırmak gerekirse, Uluslararası Uzay İstasyonu bir futbol sahası büyüklüğünde; Tiangong ise onun yalnızca 60'da biri kadar.

Bu zamana kadar 6 ikmal görevini başarıyla tamamladığı belirtilen Tiangong, geçtiğimiz yılın mart ayında emekli edilmiş ve Çin uzay aracıyla tüm iletişimlerinin kesildiğini açıklamıştı.

Mayıs 2017'de Dünya'nın 350 km üstünde hedefsiz şekilde dolaşan Tiangong, her gün 160 metre daha alçalıyor.

NASA'NIN KORKTUĞU BAŞINA GELDİ!

Habertürk'ün haberine göre NASA her ne kadar Çinli meslektaşlarını uyarsa da, Ailor mart ayında yeniden atmosfere girerek parçalanacağını tahmin ettiği uzay aracının herhangi bir mülke ya da kişiye zarar vermeyeceği görüşünde.

Eğer korkulan olursa ve düşen parçalar insanların malına ya da canına zarar verirse, uluslararası uzay kanunu gereğince mağdurlara yüklü tazminatlar ödenmesi gerekecek.