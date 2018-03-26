Yeni iPhone X daha ucuza geliyor!

Apple, bu yıl mevcut iPhone X sürümüne yeni bir yükseltmede bulunacak elbette. Bu yılın sonbahar ayında Apple'ın döngüyü bozmayarak yeni telefonun tanıtmasını bekliyoruz. Söylentiler 5.85 inç boyutunda çerçevesiz tasarımlı bir model göreceğimizi söylerken, raporlar ise, yeni telefonun 6.45 inçlik modele benzer şekilde olacağını gösteriyor. Öte yandan yine 3 yeni iPhone modeli görmemiz de oldukça muhtemel. Bunlardan birinin de iPhone X2 veya iPhone XI olması bekleniyor.

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Digitimes'ın haberine göre ise, iPhone X2'nin fiyatının halihazırdaki iPhone X'dan ucuz olacak. Zira Apple, yeni modelin yapımında üretim maliyetlerini yüzde 10 oranında kısmış. En azından analistlerle yapılan görüşmeler bunu gösteriyor.

Hürriyet'e göre raporda yer alan bilgiye göre, cihazın yapımında gerekli olan üretim malzemeleri, mevcut ürün olan iPhone X'da 400 dolardan fazla. Yeni modelde ise bundan yüzde 10 oranında daha ucuza mal edileceği söyleniyor.

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