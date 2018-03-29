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'ın cihazı ne zaman satışa çıkacak?

geçtiğimiz eylül ayında yeni 'larla birlikte tanıtılmıştı. 'ın cihazının ne zaman çıkacağı merak konusu. Bir süre önce DigiTimes tarafından yayınlanan bir raporda AirPower'ın mart ayı sonunda satışa sunulacağı iddia edilmişti. Mart ayı bitiyor, ancak AirPower ise halen ortalıklarda yok.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 09:37 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 09:43
Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower ne zaman satışa çıkacak?

Duyurulduğundan bu yana 'ın çıkışı merak konusu oldu. Aslında cihazın yılbaşından sonra yani ocak ayı içinde çıkması bekleniyordu, ancak mart ayının son günlerini yaşarken halen AirPower ortalıklarda yok.

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Sektörde sağlam bağlantıları olan DigiTimes tarafından ise AirPower'ın mart sonunda çıkacağı iddia edilmişti, ama şu an için 'dan AirPower için herhangi bir açıklama gelmedi. Gerçi bazı yabancı kaynaklı siteler Apple'ın son dakika sürprizi yapıp 48 saat içinde AirPower'ı online mağazasına koyabileceğini de belirtiyor, bununla birlikte genel olarak yapılan yorumlar ise nisan ortasını veya mayıs ayını işaret ediyor.

Bazı tahminler ise daha çok mayıs ayı ortasına odaklanmış durumda.

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Kısa süre önce yayınlanan raporlara göre Apple 2. çeyrek içinde yeni 'ların deneme üretimine başlayacak. Şirketin bu şekilde seri üretimde olabilecek olan darboğazın önüne geçmek istediği iddia ediliyor.

Bununla birlikte Apple'ın yeni 'te üretim maliyetini düşürdüğü de söyleniyor.

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Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower ne zaman satışa çıkacak?
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