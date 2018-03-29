Apple'ın kablosuz şarj cihazı AirPower ne zaman satışa çıkacak?

Duyurulduğundan bu yana AirPower'ın çıkışı merak konusu oldu. Aslında cihazın yılbaşından sonra yani ocak ayı içinde çıkması bekleniyordu, ancak mart ayının son günlerini yaşarken halen AirPower ortalıklarda yok.

APPLE İPHONE'LARDAKİ GÜVENLİK AÇIĞIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!

MAYIS AYI OLABİLİR Mİ?

Sektörde sağlam bağlantıları olan DigiTimes tarafından ise AirPower'ın mart sonunda çıkacağı iddia edilmişti, ama şu an için Apple'dan AirPower için herhangi bir açıklama gelmedi. Gerçi bazı yabancı kaynaklı siteler Apple'ın son dakika sürprizi yapıp 48 saat içinde AirPower'ı online mağazasına koyabileceğini de belirtiyor, bununla birlikte genel olarak yapılan yorumlar ise nisan ortasını veya mayıs ayını işaret ediyor.

Bazı tahminler ise daha çok mayıs ayı ortasına odaklanmış durumda.

İPHONE'LARA NASIL VİRÜS BULAŞIYOR?

YENİ IPHONE'LAR İÇİN DENEME ÜRETİMİ BAŞLAYACAK

Kısa süre önce yayınlanan raporlara göre Apple 2. çeyrek içinde yeni iPhone'ların deneme üretimine başlayacak. Şirketin bu şekilde seri üretimde olabilecek olan darboğazın önüne geçmek istediği iddia ediliyor.

Bununla birlikte Apple'ın yeni iPhone X'te üretim maliyetini düşürdüğü de söyleniyor.

APPLE'DAN KATLANABİLİR İPHONE GELİYOR!