Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Samsung Galaxy Note 9 beklenenden daha önce satışa çıkabilir!

9 beklenenden daha önce satışa çıkabilir!

9 hakkında iddialar devam ediyor. Daha önce yayınlanan birkaç raporda Samsung'un Note 9'u beklenenden daha önce çıkarabileceği ileri sürülmüştü. Şimdi bu söylenti zincirine bir başka halka eklendi.

Giriş Tarihi: 29.3.2018 16:53 Güncelleme Tarihi: 29.3.2018 16:53
Samsung Galaxy Note 9 beklenenden daha önce satışa çıkabilir!

Geçtiğimiz hafta SamMobile sitesi tarafından Note 9 için yazılım testleri başladığı belirtilmişti. Bu durum telefonun beklenenden daha önce çıkabileceği yorumlarını da gündeme getirdi. Erken çıkış zaten birkaç farklı kaynak tarafından iddia edilmişti. Yeni bir iddia ise konuyu bir kere daha ele aldı.

GALAXY A8 PLUS İNCELEME

GALAXY NOTE 9 EN BÜYÜK EKRANLI SAMSUNG TELEFON OLACAK!

The Investor sitesinin aktardıklarına göre Display yakın zamanda Note 9 için OLED paneller üretmeye başlayacak. Samsung genel olarak panel üretimine haziran ayında başlardı. İşte dedikodu çarkları da bu sırada iyice dönmeye başladı ve Note 9'un erken çıkabileceği sesleri tekrardan yükseldi. Üretimin klasik tarihten daha önce yapılması erken çıkışı işaret ediyor. Yani bu durum doğruysa 9, temmuz ayında veya ağustos başında çıkabilir.

Kaynaklara göre , Samsung'un en büyük ekranlı akıllı telefonu olacak. Note 8'de 6.32 inç'lik ekran var. Note 9'un ekranı ise 6.38 inç olacak. Arada 0.6 inç'lik fark var. Ayrıca Note 9'da ekrana entegre parmak izi tarayıcısı da yer almayacak.

Kaynaklar Samsung'un yeni iPhone'larla rekabet etmek için Note 9'u daha önce çıkarabileceğini de sözlerine ekledi.

SAMSUNG GALAXY NOTE 8 ANDROİD 8.0 OREO GÜNCELLEMESİ TÜRKİYE'DE YAYINLANDI!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsung Galaxy Note 9 beklenenden daha önce satışa çıkabilir!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN