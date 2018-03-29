Samsung Galaxy Note 9 beklenenden daha önce satışa çıkabilir!

Geçtiğimiz hafta SamMobile sitesi tarafından Note 9 için yazılım testleri başladığı belirtilmişti. Bu durum telefonun beklenenden daha önce çıkabileceği yorumlarını da gündeme getirdi. Erken çıkış zaten birkaç farklı kaynak tarafından iddia edilmişti. Yeni bir iddia ise konuyu bir kere daha ele aldı.

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The Investor sitesinin aktardıklarına göre Samsung Display yakın zamanda Note 9 için OLED paneller üretmeye başlayacak. Samsung genel olarak panel üretimine haziran ayında başlardı. İşte dedikodu çarkları da bu sırada iyice dönmeye başladı ve Note 9'un erken çıkabileceği sesleri tekrardan yükseldi. Üretimin klasik tarihten daha önce yapılması erken çıkışı işaret ediyor. Yani bu durum doğruysa Galaxy Note 9, temmuz ayında veya ağustos başında çıkabilir.

Kaynaklara göre Galaxy Note 9, Samsung'un en büyük ekranlı akıllı telefonu olacak. Note 8'de 6.32 inç'lik ekran var. Note 9'un ekranı ise 6.38 inç olacak. Arada 0.6 inç'lik fark var. Ayrıca Note 9'da ekrana entegre parmak izi tarayıcısı da yer almayacak.

Kaynaklar Samsung'un yeni iPhone'larla rekabet etmek için Note 9'u daha önce çıkarabileceğini de sözlerine ekledi.

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