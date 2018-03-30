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'de yeni veri sızıntısı 150 milyon kişiyi etkiledi

'nin en büyük spor giyim ve ayakkabı üreticilerinden , veri sızıntısı nedeniyle yaklaşık 150 milyon kullanıcısının etkilendiğini duyurdu.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 09:31
ABD'de yeni veri sızıntısı 150 milyon kişiyi etkiledi

'dan yapılan açıklamada, şirketin gıda ve beslenme için kullanıcılarına sunduğu "MyFitnessPal" adlı uygulamanın ve internet sitesinin siber saldırıya uğradığı belirtildi.

Olayın şubat ayının sonunda gerçekleştiği kaydedilen açıklamada, Under Armour yetkililerinin saldırıyı geçen pazar günü fark ettiği bilgisine yer verildi.

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Saldırının ortaya çıkmasından 4 gün sonra kullanıcıların veri sızıntısı ile ilgili bilgilendirildiği duyurulan açıklamada, bu olaydan dolayı uygulamadan yararlanan kişilerin kullanıcı adları, şifreleri ve e-posta adreslerinin dışarı sızdığı ancak kredi kartı bilgilerinin etkilenmediği vurgulandı.

borsasında işlem gören Under Armour'un hisse başına değeri günü 16,35 dolardan kapattı ancak açıklamanın ardından ilerleyen saatlerde sınırlı yapılan işlemlerde 15,85 dolara kadar gerileyerek yüzde 3 düşüş gösterdi.

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ABD'DE VERİ SIZINTILARI ARTIYOR

Söz konusu nın ülke nüfusunun yaklaşık yarısını etkilediği 'de, veri sızıntılarının son zamanlarda giderek arttığına ve firmalar ile kullanıcılarını olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Yaklaşık iki hafta önce, merkezli "Cambridge Analytica" adlı veri analiz firmasının 50 milyon Facebook kullanıcısının hesaplarını izinsiz topladığı ve bunları ABD ile 'de kritik siyasi seçimleri etkilemek için kullandığı açıklanmıştı.

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ABD'de yeni veri sızıntısı 150 milyon kişiyi etkiledi
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