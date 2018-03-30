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Başkanı Yerlikaya yeni sini anlattı

() Başkanı , RTÜK'e ten yapılan yayıncılık faaliyetleri için , lisans verme ve iptal etme yetkisinin tanındığı ye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 30.3.2018 17:05 Güncelleme Tarihi: 30.3.2018 17:18
RTÜK Başkanı Yerlikaya yeni internet düzenlemesini anlattı

Kamuoyunda " sı" olarak adlandırılan nin 'de kabul edildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandığını anımsatan Yerlikaya, "Bu yasa, başkalarının söylediğinin aksine özgürlükçü bir yasadır, asla 'sansür yasası' değildir. İnternetin tamamını da kapsamamaktadır." ifadelerini kullandı.

"'ün internetin tamamında yapılan paylaşımları denetleyeceğine" yönelik doğru olmayan iddiaların ortaya atıldığına işaret eden Yerlikaya, "Yasa ile sadece, internet mecrasındaki radyo ve televizyon yayınları ile isteğe bağlı yayınlar RTÜK'ün denetimine geçti. Sadece bu alanları kapsıyor. Paylaşım siteleri, sosyal medya gibi mecralar bunun içinde değil. İnternet ortamından yapılan yayıncılık faaliyetlerini kapsıyor." bilgisini paylaştı.

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RTÜK Başkanı Yerlikaya yeni internet düzenlemesini anlattı
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