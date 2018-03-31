Evdeki eski telefon sayısı artıyor

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle birlikte insanların telefon değiştirme sıklıkları bir hayli arttı. Bu akıllı cihazların donanımsal ve yazılımsal kullanım ömürleriyle de doğru orantılı olan bu durumla birlikte evlerdeki eski telefon sayısı bir hayli arttı. Peki ortalama evlerde kaç tane eski telefon bulunuyor?

Bu anlamda gerçekleştirilen bir anket ise ortaya ilginç sonuçlar çıkarıyor.

HER DÖRT KİŞİDEN BİRİNDE 5'TEN FAZLA!

2000 civarında insanın katıldığı anket sonuçlarına göre, insanların evlerinde bir hayli eski telefon bulunuyor. Ankete katılanların %25.47'si evinde 5 ya da daha fazla telefon olduğunu söylerken, bunun ardından %20.84 ile 2 telefon geliyor. Evinde 3 eski telefon bulunduranların oranı %17.01, 1 telefon bulunduranların oranı ise %14.26. Evinde eski telefon bulundurmayanların oranı ise sadece%10.75.