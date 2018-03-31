Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Evdeki eski telefon sayısı artıyor

Evdeki eski sayısı artıyor

Yeni yapılan anket sonuçlarına göre, kullanıcılar çok sık değiştirmeye başlamış ve evlerdeki telefon sayısı bir hayli yükselmiş.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 20:25 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 20:26
Evdeki eski telefon sayısı artıyor

Akıllı ların hayatımıza girmesiyle birlikte insanların telefon değiştirme sıklıkları bir hayli arttı. Bu akıllı cihazların donanımsal ve yazılımsal kullanım ömürleriyle de doğru orantılı olan bu durumla birlikte evlerdeki eski telefon sayısı bir hayli arttı. Peki ortalama evlerde kaç tane eski telefon bulunuyor?

Bu anlamda gerçekleştirilen bir anket ise ortaya ilginç sonuçlar çıkarıyor.

HER DÖRT KİŞİDEN BİRİNDE 5'TEN FAZLA!

2000 civarında insanın katıldığı anket sonuçlarına göre, insanların evlerinde bir hayli eski telefon bulunuyor. Ankete katılanların %25.47'si evinde 5 ya da daha fazla telefon olduğunu söylerken, bunun ardından %20.84 ile 2 telefon geliyor. Evinde 3 eski telefon bulunduranların oranı %17.01, 1 telefon bulunduranların oranı ise %14.26. Evinde eski telefon bulundurmayanların oranı ise sadece%10.75.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evdeki eski telefon sayısı artıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN