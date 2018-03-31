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O isimden de ve diğer lara yasak geldi!

, blok zinciri ve larla ilgili e-posta gönderen hesapları kapatacağını duyurdu. “Kabul Edilebilir Kullanım Politikası’nı güncelleyen şirket, kripto paraların satışına, değişimine, pazarlanmasına ve üretimine dair tüm e-postaların platformunda yasaklandı.

Giriş Tarihi: 31.3.2018 12:14 Güncelleme Tarihi: 31.3.2018 12:18
O isimden de Bitcoin ve diğer kripto paralara yasak geldi!

Dolandırıcılar, sahte arzlarıyla milyonlarca dolar yatırım topladıktan sonra kayıplara karışıyor. 'in hamlesi bunları engellemek için atılmış bir adımken, blok zincirinin de yasağa dahil edilmesi birçok kullanıcı tarafından öfkeyle karşılandı.

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ŞU AÇIKLAMAYI YAPTI

Habertürk'ün haberine göre Mailchimp, uygulamaya koyduğu yeni kuralla ilgili yaptığı açıklamasında şöyle söyledi: "Kripto paralara dair tanıtım kampanyaları günümüzde çoğunlukla dolandırıcılıkla ilişkilendiriliyor. Politikamızda yaptığımız güncellemenin, kripto paralar ve blok zincirine dair tartışmaları engellemediğini hatırlatmak isteriz."

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O isimden de Bitcoin ve diğer kripto paralara yasak geldi!
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