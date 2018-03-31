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‘Tütün Karşıtlığı Nobeli’ni kazandı

GÜL KİREKLO Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 31.3.2018
‘Tütün Karşıtlığı Nobeli’ni kazandı
Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. , Amerikan Kanser Derneği tarafından, Tütün Karşıtlığı Nobel'ine yani ''ne layık görüldü. Dağlı, geçtiğimiz ay törenle ödülünü aldı. Tütün karşıtı mücadelede bulunanlar için Nobel ödülüyle eş değer kabul edilen ödül, 3 yılda bir 3 dalda veriliyor. 'Üstün Liderlik Ödülü'nü Türk bilim kadını Prof. Dr. Elif Dağlı aldı. 30 yılı aşkın süredir tütün mücadelesi için çalışan Prof. Dr. Dağlı, "Dünyada tütün mücadelesi için çalışan binlerce isimsiz kahraman var. Tütün mücadelesinde ödül almak tesadüfen olan bir şey değil. Birçok arkadaşımla birlikte gerçekleştirdiğimiz büyük bir mücadelenin sonucudur, temsilen bana verilmiştir. Bütün yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 'yi bir bilim kadının üstün liderlik unvanı alarak temsil ediyor olması, Türkiye'nin yurt dışında aydınlık bir kadın yüzünün bulunması çok gurur verici" dedi.
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‘Tütün Karşıtlığı Nobeli’ni kazandı
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