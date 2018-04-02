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'e o özelliğin neden gelmediği belli oldu

, iOS 11.3 güncellemesini yayınladı ve iPhone'lar son yazılıma güncellendi. Ancak , iOS 11.3'teki Pil Sağlığı özelliğini almadı. Peki sebebi ne?

Giriş Tarihi: 2.4.2018 23:32 Güncelleme Tarihi: 2.4.2018 23:35
iPhone 5s'e o özelliğin neden gelmediği belli oldu

? geçtiğimiz gün merakla beklenen iOS 11.3 güncellemesini yayınladı. Bu güncellemeyle birlikte iPhone'lar son güncellemeye kavuşmuş oldular. Bu güncellemede merakla beklenen Pil Sağlığı özelliği de bulunuyor. Ancak iOS 11.3 güncellemesini alan cihazlardan modeli bu yeni Pil Sağlığı özelliğini almadı.

SEBEBİ NE?

Bunun sebebi ise iPhone 5s'in eskiyen pil nedeniyle yavaşlatılmıyor olması yer alıyor. Apple sadece iPhone 6 ve üzerindeki modelleri pil durumuna göre yavaşlatıyor. iPhone 5s'in çok güçlü olmadığı ve eskiyen pillerin dahi telefonu kapanmadan devam ettirebilecek kadar güç sağlayabildiği söyleniyor.

Pil Sağlığı özelliği ise, iPhone'ların bataryasının durumuna göre işlemcilerinin yavaşlatılmasının kullanıcı kontrolünde olması anlamına geliyor.

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iPhone 5s'e o özelliğin neden gelmediği belli oldu
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