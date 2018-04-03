Apple iOS 11.4 beta 1'i yayınlandı! iOS 11.4'teki yenilikler nedir?

Apple, iOS üstünde geliştirmelere hız kesmeden devam ediyor. iOS 11.4'ün ilk betası kayıtlı geliştiriciler için yayınlandı. Ancak forumlarda ve çeşitli yerlerde yazanlara göre beta profilinin indirilmesini engelleyen bir hata var ve bazıları bu problemle karşılaşmış.

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iOS 11.4 beta 1'de AirPlay 2 özelliği bulunuyor. AirPlay 2'nin 11.3'le gelmesi bekleniyordu, fakat bazı kaynaklar bir takım problemlerden dolayı AirPlay 2'nin bir sonraki güncellemeye eklendiğini iddia etmişlerdi ki, bu spekülasyonlar böylece doğru çıkmış oldu.

AirPlay 2'le birlikte HomePod için stereo desteği var, ama bu özellik gerekli HomePod yazılımı yayınlanmadığı için şu anda düzgün çalışmıyor.

Bunlar dışında ise en azından beta 1'de başka göze çarpan bir yenilik görünmüyor. 11.4'ün diğer beta sürümlerinde iCloud Messages'ı da görebiliriz.

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