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G7 özellikleri ve çıkış tarihi

'nin yeni telefonu olacak olan 'nin çıkış tarihi onaylandı. Bunun yanı sıra telefonun özellikleri de internete düştü. İşte telefonu detayları.

Giriş Tarihi: 3.4.2018 23:48 Güncelleme Tarihi: 4.4.2018 00:15
LG G7 özellikleri ve çıkış tarihi

bugün itibarıyla Güney Kore medyasına, amiral gemisi akıllı telefonu 'nin Nisan ayı sonunda ülkede resmi olarak tanıtılacağını açıkladı. LG G7 için rezervasyonlar bir hafta sonra başlayacak. Bunun yanında cihaz Mayıs ayı ortasında raflardaki yerini alacak.

LG G7'de, tipik bir LCD panelden % 35 daha fazla enerji tasarruflu sağladığı söylenen bir M-LCD ekranını olması bekleniyor.

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LG G7 ÖZELLİKLERİ

Telefonun tasarımında yan taraflarda neredeyse hiç çerçeve bulunmuyor. Ancak alt kısımda kenarlara göre daha kalın bir çerçeve mevcut. Cihazın arka tarafında ise yatay konumlandırılmış çift kamera bulunuyor. Bu kameraların altında ise parmak izi sensörü yer alıyor. LG G7'nin alt tarafında USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

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Üst tarafında ise SIM kart yeri mevcut. Güç butonu ise bu sefer yan tarafa konumlandırılmış. 6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan telefon Snapdragon 845 işlemciden gücünü alıyor. Cihazın, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama veya 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğinin de bulunması beklenen telefonun Nisan ayında tanıtılması bekleniyor.

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LG G7 özellikleri ve çıkış tarihi
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