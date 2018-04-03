LG G7 özellikleri ve çıkış tarihi

LG bugün itibarıyla Güney Kore medyasına, amiral gemisi akıllı telefonu LG G7'nin Nisan ayı sonunda ülkede resmi olarak tanıtılacağını açıkladı. LG G7 için rezervasyonlar bir hafta sonra başlayacak. Bunun yanında cihaz Mayıs ayı ortasında raflardaki yerini alacak.

LG G7'de, tipik bir LCD panelden % 35 daha fazla enerji tasarruflu sağladığı söylenen bir M-LCD ekranını olması bekleniyor.

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LG G7 ÖZELLİKLERİ

Telefonun tasarımında yan taraflarda neredeyse hiç çerçeve bulunmuyor. Ancak alt kısımda kenarlara göre daha kalın bir çerçeve mevcut. Cihazın arka tarafında ise yatay konumlandırılmış çift kamera bulunuyor. Bu kameraların altında ise parmak izi sensörü yer alıyor. LG G7'nin alt tarafında USB Type-C ve 3.5 mm kulaklık girişi bulunuyor.

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Üst tarafında ise SIM kart yeri mevcut. Güç butonu ise bu sefer yan tarafa konumlandırılmış. 6 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan telefon Snapdragon 845 işlemciden gücünü alıyor. Cihazın, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama veya 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama seçenekleri bulunuyor. Kablosuz şarj özelliğinin de bulunması beklenen telefonun Nisan ayında tanıtılması bekleniyor.