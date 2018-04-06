iOS 11.3'te Jamf Pro sorunu ortaya çıktı

Piunikaweb sitesinin aktardığı bilgilere göre iOS 11.3'te Jamf Pro sorunu var. Jamf, Apple cihazların uzaktan toptan güncellemesini ve yönetilmesini sağlar.

Yeni gelişmelere göre iOS 11.3, şirketlerin ve kurumların iPhone ve iPad'leri uzaktan yönetmeye izin veren Apple'ın MDM (Mobile Device Management/Mobil Cihaz Yönetimi) protokolünü kırdı. Bu durum cihazların döngüde kalmasını ve yanıt vermemesine neden oluyor.

MİLYONLARCA KULLANICI BULUNUYOR

Dünyanın dört bir yanındaki şirketler, iOS 11.3 güncellemesini iPhone veya iPad'lere gönderdiği zaman cihazlarla olan erişimini tehlikeye atıyor. Kişisel kullanılan iPhone ve iPad'lerde sorun yok, ancak bir şirket tarafından çalışanına verilen iPhone veya iPad'de büyük problem olabilir. Dünya üzerinde Jamf sistemini kullanan birçok kurum ve milyonlarca kullanıcı bulunuyor.

Sosyal medyada bu duruma sert tepki gösterildi. Kullanıcılar aylardır beta testi yapılan bir güncellemede böyle bir hatanın olmasını şaşkınlıkla karşılıyor.

Apple, iOS 11.4 beta testine başladı. Fakat 11.4'ün gelmesi biraz daha sürecektir. Bu yüzden Cupertino merkezli şirketin Jamf sorunu için ara güncelleme çıkarması bekleniyor.