Facebook skandalı önceden biliyormuş!

Facebook COO'su Sheryl Sandberg, Cambridge Analytica veri skandalını 2,5 yıldır bildiklerini ancak engellemekte başarısız olduklarını itiraf etti.

Bu hafta büyük ABD televizyonlarında mülakatlar veren Facebook COO'su Sandberg, skandalın perde arkasına dair yeni detaylar açıkladı. Sandberg, "Hatalar yaptık, onlardan ben sorumluyum" dedi.

HİSSELER DEĞER KAYBI YAŞADI

Habertürk'ün haberine göre Amerikan NBC televizyonuna konuşan Sandberg, Cambridge Analytica tarafından 2,5 yıl önce toplanan verilerin silindiğine inandırıldıklarını ve bu nedenle kontrol etmediklerini itiraf etti. Sandberg'in bu açıklamasının ardından Facebook hisseleri yüzde 1,4 değer kaybı yaşadı.

Sandberg ayrıca, Facebook'un bugün bile Cambridge Analytica'nın hangi kullanıcı verilerine sahip olduğunu bilmediklerini açıkladı.

MARK ZUCKERBERG İFADE VERECEK

87 milyon kullanıcının verilerini kullanarak ABD ve İngiltere'deki seçimleri manipüle eden Cambridge Analytica, 2016 ABD Başkanlık Seçimleri'nde Donald Trump'a politik danışmanlık hizmeti vermişti. Skandalın ortaya çıkmasından bu yana Facebook yüzde 14 değer kaybetti.

Facebook CEO'su Mark Zuckerg, veri skandalıyla ilgili 10-11 Nisan tarihlerinde ABD Kongresi'nde ve ABD Senatosu'nda ifadeler verecek. Facebook, veri skandalı nedeniyle herhangi bir yöneticinin kovulmadığını ya da istifa etmediğini duyurmuştu.