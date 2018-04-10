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girişimine 600 milyon dolar yatırım

Bir girişimi olan SenseTime, 600 milyon dolar yatırım aldı ve en değerli yapay zeka girişimi oldu.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 20:52 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 21:00
Yapay zeka girişimine 600 milyon dolar yatırım

Dünyadaki tüm sektörleri değiştirme potansiyeli görülen ve ABD ile Çin arasında büyük bir rekabete sahne olan alanında Çin liderliğini pekiştiriyor. 2014 yılında Çin'de kurulan SenseTime, 600 milyon dolarlık yatırım turunda 4,5 milyar dolar değerlemeye ulaştı.

Dünyanın en değerli yapay zeka girişimi olan SenseTime, geçtiğimiz yıl 1,5 milyar dolar değerleme üzerinden 410 milyon dolarlık bir Seri B yatırım turu gerçekleştirmişti.

SenseTime CEO'su Li Xu, 600 milyon dolarlık yeni kaynağın şirketin deniz aşırı faaliyetlerini güçlendirmek ve yapay zekanın endüstriyel kullanım alanlarını genişletmek için kullanacaklarını açıkladı.

429 milyar dolar değerindeki Çinli teknoloji devi Alibaba öncülük ettiği yatırım turuna ABD'li işlemci üreticisi Qualcomm ve Çinli teknoloji perakendecisi Suning'in de katıldı.

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Yapay zeka girişimine 600 milyon dolar yatırım
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