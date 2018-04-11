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Bugün 'nın sonu mu?

in kopacağı gün tahminine bir yenisi daha eklendi. Seri şekilde komplo teorisi üreten ve daha önce iki farklı tarihte kıyametin kopacağını öne süren numeroloji uzmanı , kıyamet için şimdi de 2018 tarihini işaret etti.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 12:56
Bugün Dünya'nın sonu mu?

Meade, 2018 itibariyle sürecinin başlayacağını ve Kayıp Gezegen X Nibiru'nun 'ya çarparak kıyametin başlangıcına neden olacağını öne sürdü. Planet X News adlı internet sitesinde bir makale kaleme alan birçok ilginç iddiaya yer verdi.

7 YIL SÜRECEK SIKINTILI DÖNEM

David Meade, 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen Güneş Tutulması'nın yedi yıl sürecek sıkıntı döneminin habercisi olduğunu söyledi.

Tutulmanın ABD'nin 33. eyaleti Oregon'da başladığını ve 33. paralele denk gelen Güney Karolina eyaletinde sonlandığını belirten Meade, bu tip bir tutulmanın en son 99 yıl önce yaşandığını ve bu rakama 33x3 işlemi ile ulaşılabildiğine dikkat çekti.

SÜPER KANLI MAVİ AY TUTULMASINA VURGU YAPTI

Meade ayrıca İncil'de Teslis'i temsil eden bazı ifadelere de vurgu yaptı ve Hz. İsa'nın 33 yaşında öldüğü örneğini verdi. 21 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler'in, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmadığını duyurmasından 42 gün sonra Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması fenomeninin gerçekleştiğine vurgu yaptı.

İncil alimi Ron Reese'in 11 Nisan 2018 itibariyle büyük sıkıntı döneminin başlayacağını belirttiğini söyleyen Meade, Deccal'in bu tarih itibariyle karanlıktan çıkarak harekete geçeceğini iddia etti.

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