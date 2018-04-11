Bugün Dünya'nın sonu mu?

Meade, 11 Nisan 2018 itibariyle kıyamet sürecinin başlayacağını ve Kayıp Gezegen X Nibiru'nun Dünya'ya çarparak kıyametin başlangıcına neden olacağını öne sürdü. Planet X News adlı internet sitesinde bir makale kaleme alan David Meade birçok ilginç iddiaya yer verdi.

7 YIL SÜRECEK SIKINTILI DÖNEM

David Meade, 21 Ağustos 2017 tarihinde gerçekleşen Güneş Tutulması'nın yedi yıl sürecek sıkıntı döneminin habercisi olduğunu söyledi.

Tutulmanın ABD'nin 33. eyaleti Oregon'da başladığını ve 33. paralele denk gelen Güney Karolina eyaletinde sonlandığını belirten Meade, bu tip bir tutulmanın en son 99 yıl önce yaşandığını ve bu rakama 33x3 işlemi ile ulaşılabildiğine dikkat çekti.

SÜPER KANLI MAVİ AY TUTULMASINA VURGU YAPTI

Meade ayrıca İncil'de Teslis'i temsil eden bazı ifadelere de vurgu yaptı ve Hz. İsa'nın 33 yaşında öldüğü örneğini verdi. 21 Aralık 2017'de Birleşmiş Milletler'in, Kudüs'ün İsrail'in başkenti olmadığını duyurmasından 42 gün sonra Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması fenomeninin gerçekleştiğine vurgu yaptı.

İncil alimi Ron Reese'in 11 Nisan 2018 itibariyle büyük sıkıntı döneminin başlayacağını belirttiğini söyleyen Meade, Deccal'in bu tarih itibariyle karanlıktan çıkarak harekete geçeceğini iddia etti.