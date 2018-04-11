Siber zorbalık nedir kısaca şöyle ifade edebiliriz: Sosyal medyada Facebook, Twitter, Instagram gibi mecralarda arkadaşları üzerinden ilgi çekme çabaları da siber zorbalığa girer. Başka bireyleri küçük gösteren paylaşımlarda bulunmak hem ahlak hem etik kuralları gereği yanlıştır. Örnek vermek gerekirse; Facebook veya Twitter'da bir arkadaşınızı etiketleyerek bir hayvan ya da yaratık resmi paylaşıp "Bak Ahmet, senin resmini çizdim." tarzındaki bir paylaşım siber zorbalığa girer aslında siber zorbalık bireyin kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı başkasına yapmasıyla oluşur.

Bir başka örnek daha aynı yaş grubundaki iki arkadaş birbirini "eğer istediğimi yapmazsan bu fotoğraflarını sosyal medyada yayarım" diyerek tehdit edebilir burada yine siber zorbalık vardır. Sosyal medyanın gücüyle yapılan karakter linçi ve algı operasyonları da siber zorbalıktır.

Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre siber zorbalık yani dijital zorbalık en fazla çocukları etkiliyor. Çocuklar ve gençler 2018 dijital çağında hayatı ve ideallerini sosyal medyadan şekillendirdikleri için o platformlarda başlarına gelen bu tarz olaylar tahminlerinizden büyük problemlere yol açabilir. Çocuk ergenlik döneminde kendisini küçük gösteren bir paylaşım gördüğünde milyonlarca insanın kendisiyle dalga geçtiğiniz hisseder ve içine kapanır bu içe kapanıklık bazen çocuğu depresyona kadar sürükler.

Burada ailelere ve eğitmenlere düşen en büyük görevlerden biri siber zorbalığa karşı alınacak önlemleri çocuklara öğretmeleridir...

Aileler; çocuklarını siber zorbalığa karşı korumalıdır. Gençlerin ve çocukların sosyal medyada mahrem yerlerini belli eden fotoğraflar paylaşmaları engellenmelidir.

Çocuklarınızı sportif faaliyetlere yönlendirin. Onları sosyal medyanın tek gerçek olduğu fikrinden uzaklaştırın, soyut hayatlarına soluk aldıracak gerçek izlenimler katmaya çalışın. Çocuklarınızı futbol maçına, tiyatroya götürün onlara kitap okumayı aşılayın ve en önemlisi çocuklarınızın sosyal medyada yarattığı hayali arkadaşlıkları engellemek adına çocuklarınızla arkadaş olun.