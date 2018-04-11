Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Siber zorbalık nedir?

nedir?

, bir kişi veya grup tarafından diğerlerine, çevrim içi sosyal ortamlar ve iletişim araçları kullanılarak düşmanlık ve korkutma amaçlı mesaj, yorum ve resimlerin kasıtlı ve düzenli bir şekilde gönderilmesidir. Siber zorbalık özellikle okul, dershane, üniversite gibi sosyal ortamlarda bulunan gençler arasında daha çok gün yüzüne çıkıyor.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 17:34
Siber zorbalık nedir?

nedir kısaca şöyle ifade edebiliriz: da Facebook, Twitter, gibi mecralarda arkadaşları üzerinden ilgi çekme çabaları da siber zorbalığa girer. Başka bireyleri küçük gösteren paylaşımlarda bulunmak hem ahlak hem etik kuralları gereği yanlıştır. Örnek vermek gerekirse; Facebook veya Twitter'da bir arkadaşınızı etiketleyerek bir hayvan ya da yaratık resmi paylaşıp "Bak Ahmet, senin resmini çizdim." tarzındaki bir paylaşım siber zorbalığa girer aslında siber zorbalık bireyin kendisine yapılmasını istemediği bir davranışı başkasına yapmasıyla oluşur.

Bir başka örnek daha aynı yaş grubundaki iki arkadaş birbirini "eğer istediğimi yapmazsan bu fotoğraflarını sosyal medyada yayarım" diyerek tehdit edebilir burada yine siber zorbalık vardır. Sosyal medyanın gücüyle yapılan karakter linçi ve algı operasyonları da siber zorbalıktır.

Araştırmalar sonucunda ortaya çıkan sonuçlara göre siber zorbalık yani dijital zorbalık en fazla çocukları etkiliyor. Çocuklar ve gençler 2018 dijital çağında hayatı ve ideallerini sosyal medyadan şekillendirdikleri için o platformlarda başlarına gelen bu tarz olaylar tahminlerinizden büyük problemlere yol açabilir. Çocuk ergenlik döneminde kendisini küçük gösteren bir paylaşım gördüğünde milyonlarca insanın kendisiyle dalga geçtiğiniz hisseder ve içine kapanır bu içe kapanıklık bazen çocuğu depresyona kadar sürükler.

Burada ailelere ve eğitmenlere düşen en büyük görevlerden biri siber zorbalığa karşı alınacak önlemleri çocuklara öğretmeleridir...

Aileler; çocuklarını siber zorbalığa karşı korumalıdır. Gençlerin ve çocukların sosyal medyada mahrem yerlerini belli eden fotoğraflar paylaşmaları engellenmelidir.

Çocuklarınızı sportif faaliyetlere yönlendirin. Onları sosyal medyanın tek gerçek olduğu fikrinden uzaklaştırın, soyut hayatlarına soluk aldıracak gerçek izlenimler katmaya çalışın. Çocuklarınızı futbol maçına, tiyatroya götürün onlara kitap okumayı aşılayın ve en önemlisi çocuklarınızın sosyal medyada yarattığı hayali arkadaşlıkları engellemek adına çocuklarınızla arkadaş olun.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Siber zorbalık nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN