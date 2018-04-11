Türk Telekom'un yeni tarifeleri kullanıcıların yüzünü güldürüyor

Akıllı telefonda e-posta göndermek veya almak, internette sörf yapmak, müzik dinlemek veya video izlemek klasik kullanımlar arasında. Bu işlevler de operatörlerin hizmetleriyle daha da gelişti. Mesela kullanıcılar telefonlara video atıp izlemek dışında online video hizmetlerinde de yararlanıyor. Hem mobil bağlantıların gücü arttı, hem de video hizmeti daha da gelişti. Türk Telekom'un Tivibu hizmeti bu konuda öne çıkıyor.

Tivibu Mobil indirim kampanyası ayda sadece 1 TL karşılığında tüm dünyayı mobil cihazınızın ekranına taşıyor. İzleyebileceğiniz belgeseller, programlar, spor müsabakaları, diziler ve filmler var.

TÜRK TELEKOM TİVİBU MOBİL İNDİRİM KAMPANYASINDAN KİMLER FAYDALANABİLİYOR?

Türk Telekom mobil faturalı tarifelere yeni gelen abonelere Tivibu Uydu Süper Paketi ayda sadece 1 TL. Sadece kampanyaya dahil Türk Telekom mobil tarife grubunda bulunan faturalı hattını veya tanıdığına ait Türk Telekom mobil faturalı hattı referans gösteren Yeni Tivibu müşterileri faydalanabilir.

TİVİBU MOBİL İNDİRİM KAMPANYASI HANGİ PAKETLER İÇİN GEÇERLİ?

Kampanya kapsamında, başvuru esnasında referans gösterilen Türk Telekom mobil faturalı hattın en fazla 30 gün önce aktive olmuş olması halinde, tek mobil hat referansı ile 75 TL olan Tivibu tarife ücreti 24 ay boyunca 74 TL indirimle aylık 1 TL olarak ücretlendirilecektir.

Tivibu Mobil İndirim Kampanyası kapsamında sadece Tivibu Uydu Süper Paket sunuluyor.

Mevcut mobil abonelerin referansları için alttaki tabloya bakabilirsiniz.

**Türk Telekom mobil hattı kampanyaya referans olmaya devam ettiği sürece ve azami 24 ay boyunca tabloda gösterilen indirimden faydalanabiliyor. Türk Telekom Mobil Hat tarife grubu indirimi olmayan aboneler ise 24 ay boyunca belirtilen kampanyalı fiyat (39 TL) üzerinden ücretlendiriliyor.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU TARİHLER NEDİR?

Kampanya dahilinde, Tivibu Uydu Süper Paket abonelerine Tivibu Go Süper Paket 12 ay hediye ediliyor. İsteyen kullanıcılar bu kampanyadan 11 Nisan 2017 – 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yararlanabilir. Taahhüt süresi ise 24 ay.

Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru için www.tivibu.com.tr adresine tıklayabilirsiniz.