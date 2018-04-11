Vize dahil olmak üzere seyahat planlamaları tek platformdan yapılabiliyor

Yurtdışı seyahatlerinin önemli kısımlarından biri de vize işlemleridir. Vizeyi halletmek için süreci takip etmeniz ve biraz koşturmanız gerekebilir. Bu konuda kolaylık sağlayan online vize çözümü var. Dijital seyahat platformu Fulltrip, kullanıcıların uçtan uca tatil planlamalarına vize sürecini de ekledi. Online vize servisi sayesinde başvurudan evraklara, konsolosluk işlemlerinden pasaport teslimine kadar tüm süreci ekipler takip ediyor.

İŞLEMLER TAKİP EDİLİYOR

Seyahat edecekler, Fulltrip üzerinden gitmek istedikleri ülkeyi seçerek vize ücret detaylarını kontrol edebiliyor. Gerekli bilgileri doldurarak vize ücretini kredi kartı ile ödüyor. Bu aşamadan sonra gerekli organizasyon yapılıyor. Vize departmanı, yolcuyu arayarak süreç ve evraklar hakkında bilgilendiriyor. Evrakların takibi, konsolosluk işlemleri ve randevuları, başvuru sonrası takip ve pasaportun yolcuya ulaştırılmasına kadar vize işlemlerinin tamamı dijital seyahat platformunun kontrolünde gerçekleşiyor.

Bununla birlikte Fulltrip'in Turkcell iş birliği de var. Platformu ziyaret edenler sadece telefon numaraları ile üye olabiliyor. Ödemeler ise milli ödeme sistemi Paycell üstünden gerçekleşiyor.