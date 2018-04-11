Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Vize dahil olmak üzere seyahat planlamaları tek platformdan yapılabiliyor

dahil olmak üzere seyahat planlamaları tek platformdan yapılabiliyor

Eğer yurtdışında bir yere gitmek istiyorsanız, işlemleri peşinde koşturmak gerekebiliyor. Bir yandan seyahat planları yaparken, diğer yandan yle uğraşmak yorucu olabilir. Bu konuda tüm işlemlerin takip edildiği ve tek bir yerden yapıldığı bir çözüm devreye girdi.

Giriş Tarihi: 11.4.2018 16:16
Vize dahil olmak üzere seyahat planlamaları tek platformdan yapılabiliyor

lerinin önemli kısımlarından biri de işlemleridir. Vizeyi halletmek için süreci takip etmeniz ve biraz koşturmanız gerekebilir. Bu konuda kolaylık sağlayan online vize çözümü var. Dijital seyahat platformu Fulltrip, kullanıcıların uçtan uca tatil planlamalarına vize sürecini de ekledi. Online vize servisi sayesinde başvurudan evraklara, konsolosluk işlemlerinden pasaport teslimine kadar tüm süreci ekipler takip ediyor.

İŞLEMLER TAKİP EDİLİYOR

Seyahat edecekler, Fulltrip üzerinden gitmek istedikleri ülkeyi seçerek vize ücret detaylarını kontrol edebiliyor. Gerekli bilgileri doldurarak vize ücretini kredi kartı ile ödüyor. Bu aşamadan sonra gerekli organizasyon yapılıyor. Vize departmanı, yolcuyu arayarak süreç ve evraklar hakkında bilgilendiriyor. Evrakların takibi, konsolosluk işlemleri ve randevuları, başvuru sonrası takip ve pasaportun yolcuya ulaştırılmasına kadar nin tamamı dijital seyahat platformunun kontrolünde gerçekleşiyor.

Bununla birlikte Fulltrip'in iş birliği de var. Platformu ziyaret edenler sadece telefon numaraları ile üye olabiliyor. Ödemeler ise milli ödeme sistemi Paycell üstünden gerçekleşiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Vize dahil olmak üzere seyahat planlamaları tek platformdan yapılabiliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN