Sony Xperia XZ2 Premium özellikleri ve fiyatı

Sony Xperia XZ2 akıllı telefon modelinin Şubat ayı sonunda piyasaya çıkmasından yaklaşık iki ay sonra Sony, daha fazla özellik isteyenler için yeni Sony Xperia XZ2 Premium modelini açıkladı.

XZ2 Premium, bir 4K HDR ekrana yerleştirilmiş en yüksek çözünürlüklü ekranlardan birine ve neredeyse tam karanlıkta bile kaliteli fotoğraf çekebilmeniz için çok yüksek bir duyarlılığı destekleyen yeni bir çift kamera sistemine sahip. XZ2 Premium ayrıca 4K HDR videoları da kaydedebiliyor.

Xperia XZ2'nin güçlü bir versiyonu olan Xperia XZ2 Premium tasarımsal olarak ise hemen hemen aynı. Her ikisi de arka cam ve kavisli bir görünüme sahip. XZ2 Premium daha yüksek çözünürlüklü bir ekran ile birlikte geliyor.

İşte özellikleri;

Platform: Android 8.0 Oreo

Boyutlar: 3.1 "x 6.2" x 0.3 "-0.5" (80mm x 158mm x 6.4-11.9mm), 236g ağırlık

Sistem çipi: 6GB RAM, Snapdragon 845

Ekran: 5.8 inç 4K HDR LCD, 16: 9 en boy oranı

Arka Kamera: Yeni çift kamera, 51200 max ISO, video için 12800 max ISO

Ön Kamera: 1 / 3.06 "düşük ışık sensörlü 13 megapiksel

Pil: 3,450 mAh

Ekstralar: Su koruması, Kablosuz Şarj, Kulaklık girişi yok

XPERİA XZ2 PREMİUM FİYATI

Sony, yeni Xperia XZ2 Premium için henüz resmi bir fiyat açıklamadı ve sadece premium telefonunu 2018 yazında satışa sunulacağını söyledi. Telefonun bir krom siyahı ve krom gümüş renk seçenekleri olacak.

SONY XPERİA XZ2 VE XZ2 COMPACT FİYATLARI