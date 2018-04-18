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kendi kripto parasını geliştiriyormuş

87 milyon kullanıcısının verilerini kullanarak ve ’deki leri manipüle etmekle suçlanan ’nın skandal öncesinde kendi kripto parasını geliştirdiği ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 14:57
Cambridge Analytica kendi kripto parasını geliştiriyormuş

'tan topladığı kullanıcı verileri uygunsuz şekilde kullandığı ortaya çıkan , skandal patlak vermeden önce kendi kripto parasını geliştirmek için çalıştığını doğruladı.

YATIRIM TOPLAMAYI HEDEFLİYORDU

Reuters'ın konuya yakın kaynaklarına göre, şirket kripto para arzıyla 30 milyon civarı yatırım toplamayı hedefliyordu.

Habertürk'ün haberine göre ğolitik veri danışmanlığı şirketinin kripto parasını hala piyasaya sunmayı planlayıp planlamadığı bilinmiyor ancak şirket sözcüsünün açıklamasına göre Cambridge Analytica insanlara çevrimiçi verilerini korumalarını sağlayacak blok zinciri tabanlı projelerle ilgilenmeye devam ediyor.

MARK ZUCKERBERG İFADE VERMEYE ÇAĞRILDI

Başkanı 'ın 2016'daki kampanyası için çalışan Cambridge Analytica, milyonlarca Facebook kullanıcısından topladığı verileri uygunsuz şekillerde kullandığı gerekçesiyle eleştirilerin odağında. Skandalın ortaya çıkmasıyla, Facebook'un kurucu CEO'su ABD Senatosu'nda ifade vermeye çağırılmıştı.

Kripto para arzları günümüzde şirketler için ekstra finansal kaynak yaratmanın işlevsel yollarından birisi olarak görülüyor. Autonomous araştırma şirketine göre şirketler 2018 yılında bu yöntemle 3,5 milyar dolar yatırım topladılar.

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Cambridge Analytica kendi kripto parasını geliştiriyormuş
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