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Çinli firmanın lisansı iptal edilebilir

Geçen gün ABD'de yasaklanan 'nin lisansının iptal edilebileceği konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 18.4.2018 21:06 Güncelleme Tarihi: 18.4.2018 21:31
Çinli firmanın Android lisansı iptal edilebilir

Amerika Birleşik Devletleri tarafından 'ye verilen 7 yıl boyunca ABD teknoloji ürünlerini satın alamama cezasının yankıları sürerken, şimdi de Çinli teknoloji devinin lisansının iptal edilip edilemeyeceği konuşuluyor.

ABD Ticaret Bakanlığı tarafından belirtilen yasaklar arasında Android kullanımına ilişkin bir hüküm yer almıyor. Bununla birlikte ZTE'nin başta Google Play olmak üzere Google uygulamalarının hiç birisini kullanamayacağı belirtiliyor.

Habertürk'e göre böyle bir durumda da Android kullanımı yasaklanmasa bile Google Play'in, Google Maps'in ve daha birçok önemli Google uygulamasının Çinli teknoloji devi tarafından kullanılamayacak olması, ZTE telefonları için büyük bir darbe anlamına geliyor. Bu yasakların belirtildiği şekilde uygulanıp uygulanmayacağını ise zaman gösterecek.

ABD'DEN ÇİNLİ ÜRETİCİ ZTE'YE YASAK CEZASI GELDİ

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Çinli firmanın Android lisansı iptal edilebilir
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