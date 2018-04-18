Robot Sophia: "İnsan hayatının alternatifi yok"

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından geliştirilen ve Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği "Robot Sophia" yapay zekânın tartışılacağı "Keşif Endüstrisi" başlıklı konferans için Mısır'a geldi.

Mimikleri, yaptığı şakalar ve düşündüren cevaplarıyla bir insanı andıran Sophia dün gece Mısır DMC televizyon kanalına konuk oldu.

Mısırlı ünlü program sunucusu Usame Kamil'in sorularını cevaplandıran Sophia, Hong Kong'tan Mısır'a 13 saatlik bir uçak yolculuğuyla geldiğini söyledi.

"İNSAN HAYATININ ALTERNATİFİ YOK"

Dünyada yaşanan savaşlarla ilgili soru üzerine insanların şiddete yönelmesinden üzüntü duyduğunu ifade eden Sophia, "İnsan hayatının alternatifi yok." dedi.

Kamil'in, "Benim gibi sen de sigara içiyor musun?" sorusuna karşılık ise Sophia, cilt güzelliğini korumak için sigara içmediğini belirtti ve Mısırlı sunucuya da bu zararlı alışkanlığı bırakmasını tavsiye etti.

SMİTH İLE BULUŞMASI

Robot Sophia, ABD'li aktör Will Smith ile romantik bir randevuda buluştukları şeklindeki söylentileri ise yalanladı. Sophia, Smith ile buluşması hakkında, "Ben romantik değilim ancak onunla vakit geçirmek çok eğlenceliydi." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın geçen yıl vatandaşlık verdiği Robot Sophia'yı Birleşmiş Milletler de "yasal kişiliğe sahip ilk robot" olarak kabul etmişti.

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