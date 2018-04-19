Amazon'dan ilk kez üye sayısı açıklaması

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un "prime" adı verilen ve milyonlarca ürünü tüketicilere en geç iki gün içinde ek ücret almadan ulaştıran hizmetini kullanan kişilerin sayısının 100 milyonu aştığı bildirildi.

ABD finans dünyasının bütün yıl sabırsızlıkla beklediği ve dünyanın en zengin insanı olan Amazon kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un "Hissedarlara Yıllık Mektubu" yayımlanarak şirketin üye sayısı hakkında ilk kez kamuoyuna bilgi verildi.

İLK KEZ KAMUOYUNA BİLGİ VERİLDİ

Bezos mektubunda, 13 yıl önce başlayan prime hizmetini şu anda dünya genelinde 100 milyondan fazla insanın kullandığını belirterek, şirketin geçen sene bu üyelik kapsamında dünya genelinde 5 milyardan fazla ürünü tüketicilere gönderdiğini vurguladı.

Geçen sene prime üye sayısında rekor kırıldığı bilgisini paylaşan Bezos, bu tip üyeliği bulunan tüketicilere 100 milyonu aşkın farklı ürünün en geç iki gün içinde ek ücret almadan ve ürün sayısında kısıtlama olmadan teslim edildiğine dikkati çekti. Bezos, prime üyeliğin geçen sene Meksika, Singapur, Hollanda ve Lüksemburg'da da başladığını aktardı.ABD ve Kanada dışında, Amazon prime üyeliği İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Avusturya, Hindistan ve Japonya'da bulunuyor.

Amazon Prime yıllık 99 dolar (yaklaşık 397 Türk lirası) ve aylık 13 dolar (52 Türk lirası) ücrete sahip.