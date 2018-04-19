Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Yüzünüzü yapay zekâ unutturmaz

Yüzünüzü yapay zekâ unutturmaz

Yapay zekâ önce doğduğu yerde yazılım paketlerini, sonra donanım ürünlerini ve şimdi de bellek kartlarını etkilemeye başladı. Kameralar da bundan olumlu yönde etkileniyor

TİMUR SIRT
TİMUR SIRT Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 19.4.2018
Yüzünüzü yapay zekâ unutturmaz
Videolar, kameralar, işlemciler, yapay zekâ ile fark yaratıyor. Ancak bu daha başlangıç. Yapay zekâ henüz bebek adımları atıyor. Kameraların uzmanlık gerektirmeden kullanılması için yapay zekânın bir fotoğrafçılığın inceliklerini öğreneceği bebek adımları lazım.

GÖRDÜĞÜNÜ UNUTMUYOR
Purple microSD kartı, şirketin gözetim sınıfındaki kameradan video gözetim verilerini toplamak, dönüştürmek, korumak ve onlara erişmek için gerçek zamanlı çözüm sunuyor. Gözetim verilerindeki hızlı büyümeyi ve evrilmeyi destekleyen 4K Ultra HD video, yeni geliştirilen yapay zekâ (AI) uygulamaları ve analitiğin benimsenmesiyle birlikte Western, bugün modern gözetim ve sınır sistemlerinin karmaşık veri ihtiyaçları için üretilen Western microSD kartını duyurdu.

AKILLI GÖZ
Hem varlıklarını güvende tutmak isteyen kurumlar hem de yüz tanımayla alışveriş alışkanlıklarını doğru analiz etmek isteyen perakendeciler tarafından kullanılan gözetimde her anı yakalamak ve incelemek kritik bir öneme sahip. Gözetim sistemi operatörleri, dayanıklı Western Digital Purple microSD karta güveniyor.

?Western Digital Purple microSD, birçok yüksek kaliteli ve yeni nesil video formatının yanı sıra verinin çekirdek veri sistemlerine olan hareketini de destekliyor. Birçok çevresel koşulda kullanılacak şekilde tasarlanan bu kart, böylece hem soğuk kış zamanında açık havada yapılan bir çekimde hem de hava sıcakken ve nemli kapalı bir alanda güvenilir video çekimine imkân sağlıyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüzünüzü yapay zekâ unutturmaz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN