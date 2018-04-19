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Yüzünüzü yapay zekâ unutturmaz Yapay zekâ önce doğduğu yerde yazılım paketlerini, sonra donanım ürünlerini ve şimdi de bellek kartlarını etkilemeye başladı. Kameralar da bundan olumlu yönde etkileniyor