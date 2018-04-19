Yüzünüzü yapay zekâ unutturmaz

Videolar, kameralar, işlemciler, yapay zekâ ile fark yaratıyor. Ancak bu daha başlangıç. Yapay zekâ henüz bebek adımları atıyor. Kameraların uzmanlık gerektirmeden kullanılması için yapay zekânın bir fotoğrafçılığın inceliklerini öğreneceği bebek adımları lazım. GÖRDÜĞÜNÜ UNUTMUYOR Western Digital
Purple microSD kartı, şirketin gözetim sınıfındaki kameradan video gözetim verilerini toplamak, dönüştürmek, korumak ve onlara erişmek için gerçek zamanlı çözüm sunuyor. Gözetim verilerindeki hızlı büyümeyi ve evrilmeyi destekleyen 4K Ultra HD video, yeni geliştirilen yapay zekâ (AI) uygulamaları ve analitiğin benimsenmesiyle birlikte Western, bugün modern gözetim ve sınır sistemlerinin karmaşık veri ihtiyaçları için üretilen Western Digital Purple
microSD kartını duyurdu. AKILLI GÖZ
Hem varlıklarını güvende tutmak isteyen kurumlar hem de yüz tanımayla alışveriş alışkanlıklarını doğru analiz etmek isteyen perakendeciler tarafından kullanılan gözetimde her anı yakalamak ve incelemek kritik bir öneme sahip. Gözetim sistemi operatörleri, dayanıklı Western Digital Purple microSD karta güveniyor.
?Western Digital Purple microSD, birçok yüksek kaliteli ve yeni nesil video formatının yanı sıra verinin çekirdek veri sistemlerine olan hareketini de destekliyor. Birçok çevresel koşulda kullanılacak şekilde tasarlanan bu kart, böylece hem soğuk kış zamanında açık havada yapılan bir çekimde hem de hava sıcakken ve nemli kapalı bir alanda güvenilir video çekimine imkân sağlıyor.