Sosyal medyada kullanıcıların 'telifle' imtihanı

Twitter ile Youtube'un diğer sosyal paylaşım sitelerine göre telif konusunda daha hassas olduğunu belirten uzmanlar, Twitter'da herhangi bir hesabı şikayet eden kişinin gerçek ya da sahte hesap olmasına bakılmadığını, yaptırım için telif hakkı ihlaline ilişkin eylemlere dikkat edildiğini kaydetti.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Uzmanı Ali Murat Kırık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijital medyanın gelişmesiyle sosyal medyada telif haklarının ön plana çıktığını belirtti.

Kırık, telif haklarının "Youtube", "Twitter", "Facebook" ve "Instagram'da çeşitli şekillerde korunduğuna dikkati çekerek, "Sosyal ağlar küresel ölçekte faaliyet gösterdiği için Türkiye'deki '5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' yeterli olmamaktadır. Ancak sosyal medya aracılığıyla paylaşılan her türlü ses, görüntü ve veri içeriği 'Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası'na (DMCA) tabidir. Yerel ülke kanunlarına bakılmaksızın hak ihlalinin tespiti sağlanırsa ilgili içerik kaldırılabiliyor, içeriğe erişim devre dışı bırakılabiliyor hatta hesaplar kapatılabiliyor veya erişim tamamen engellenebiliyor." dedi.