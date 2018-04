Amazon şimdi de Chrome'a rakip oldu

Amazon'un Android işletim sistemli cihazlar için çıkardığı "Internet: fast, lite, and private" isimli internet tarayıcısı 2MB boyutu ve gizliliği ile öne çıkıyor. Gizli sekmeler ve otomatik tam ekran gibi özelliklerin bulunduğu tarayıcı, daha çok internet hızı yavaş olan ülkeler için tasarlanmış.

Hatırlayacağınız üzere Google'da geçtiğimiz aylarda buna benzer Android Go isimli uygulamasını düşük donanımlı telefonlar için sunmuştu. Internet: fast, lite, and private'ı Android 5.0 ve üzeri işletim sürümüne sahip cihazlarda çalışan tarayıcı, şu an sadece Hindistan'da kullanıma açık durumda.

AMAZON'DAN İLK KEZ ÜYE SAYISI AÇIKLAMASI

AMAZON, AKILLI KAPI ZİLİ FİRMASI RİNG'İ SATIN ALDI