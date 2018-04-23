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'ın satın alma teklifine AB soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonunun, Amerikan teknoloji şirketi 'ın Shazam müzik uygulamasını satın alma teklifine yönelik soruşturma başlattığı bildirildi.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 23.4.2018 22:58 Güncelleme Tarihi: 23.4.2018 23:14
Apple'ın satın alma teklifine AB soruşturması

Avrupa Birliği (AB) Komisyonundan yapılan açıklamada, Apple'dan müzik uygulaması Shazam için teklif edilen satın alma işleminin müzik hizmetleri piyasasında seçenekleri azaltabileceği ve rekabet konusunda kaygılara neden olduğu kaydedildi.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri arasında yer alıyor.

AB Komisyonu, bu incelemelerde ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete zarar verecek durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu birleşmeleri ve satın almaları engelleyebiliyor.

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Apple'ın satın alma teklifine AB soruşturması
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