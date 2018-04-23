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hesap silme dondurma! Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

Günümüz en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından birisi olan , kullanıcısını her geçen gün katlıyor. Yeni özellikler ile sosyal medya devi ne kadar eğlenceyi arttırmaya çalışsa da bazı kişiler ‘’Instagram hesap silme ve dondurma’’ işlemini kullanabiliyor. Peki Instagram hesabını kalıcı olarak silmek için hangi yolları izleyeceksiniz?

Giriş Tarihi: 23.4.2018 15:33
Instagram hesap silme dondurma! Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?

Facebook'un genç patronu Mark Zuckerberg, geçtiğimiz yıllarda 'ı da satın alarak büyük bir yatırıma daha imzasını atmıştı. Satın alınmanın ardından ise birçok yeni özellik daha sosyal medya platformunun gücüne güç kattı. Her geçen gün kullanıcı sayısını arttıran Instagram, Facebook ile yarışır hale geldi. Bu uygulamaya kayıt olan vatandaşlar Instagram hesap silme işlemi ile hesabını kalıcı olarak pasif hale getirebilir.

Araştırmalara göre sosyal medya hesaplarını kapatan kişilerin büyük çoğunluğunun bu kararı ailevi nedenlerden dolayı verdiği biliniyor. Bazı kişiler ise sosyal medyadan memnun kalmadığı için hesabını kapatmayı tercih ediyor.

Instagram hesap silme, dondurma gibi işlemleri yapmak istiyorsunuz doğru yerdesiniz. Bu başlık altında izleyeceğiniz yolları adım adım okuyucularımız için derledik. Hadi başlayalım…

INSTAGRAM HESABI KALICI OLARAK SİLME İŞLEMLERİ

Instagram hesabınızı silmeden önce bir kez daha düşünün. Bu işlemi yapmak yerine hesabınızı dondurmayı seçerseniz yine kimse sizi görüntüleyemecektir. Böylece paylaşmış olduğunuz fotoğraflara istediğiniz zaman yeniden ulaşım sağlayabilirsiniz.

Instagram hesap silmek için;

İlk olarak instagram.com/accounts/remove/request/ adresini ziyaret edin. İkinci aşamada ise eğer oturumunuz açık değilse oturum açınız. Daha sonra yeniden yukarıdaki bağlantıya gidiniz.

Ardından sizden istenilen hesap silme nedenini seçin. Ve ''hesabımı kalıcı olarak kapat'' butonunu tıklayın. Tüm bunları yaptıktan sonra Instagram hesabınız kalıcı olarak silinmiş olacak. Sildiğiniz kullanıcı adının da bir daha kullanılması mümkün olmayacak.

Hesabınız ile birlikte tüm fotoğraf, video, mesajların hesabınız ile birlikte silineceğini ve geri dönüşü olmayacağını unutmayınız.

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Instagram hesap silme dondurma! Instagram hesabı kalıcı olarak nasıl silinir?
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