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Dünyanın ilk trilyonerleri onlar olacak!

Teknoloji ilerledikçe yeni sektörler de hayatımıza giriyor. Bugünkü raporlara göre dünyanın ilk trilyoneri madencileri olacak.

Giriş Tarihi: 24.4.2018 22:23 Güncelleme Tarihi: 24.4.2018 22:26
Dünyanın ilk trilyonerleri onlar olacak!

Dünyada yapılacak sayısız iş varken, ilk trilyoner servetini dan kazanacak. Goldman Sachs'ın tahminine göre, uzay madenciliği dünyadaki her işten daha kârlı bir sektör olacak. Finans kuruluşuna göre, teknolojik gelişmeler asteroit madenciliği için gerekli şartları elverişli hale getirmek üzere ve bu alana giren ilk şirket dünyada eşi görülmemiş bir servete sahip olacak.


Habertürk'Ün haberine göre küçük gezegenler olan asteroitler, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gök cisimleridir. Güneş Sistemi'nde 1 milyonun üzerinde cisim asteroit olduğu biliniyor.

Dünya'da mineral madenciliği yapmak için birçok sıkı ve köklü yasanın çizdiği düzenleme çerçevesine uyum sağlamak gerekiyor. Halihazırda bu yasaların birçoğu uzay madenciliği için de güncelleniyor. Avrupa Birliği halihazırda asteroitlerden çıkarılan minerallerin şirketler tarafından sahiplenilmesini, Dünya'ya geri getirilmesini ve kâr amacıyla satılmasını sağlayan yasal bir çerçeveye sahip durumda.

Goldman Sachs tarafından yatırımcılarla paylaşılan raporda, "Uzay madenciliğinin önündeki psikolojik engeller bir hayli yüksekken, gerçek engeller olarak sayabileceğimiz finansal ve teknolojik olanlar ise bir hayli az." cümlesi dikkat çekti.

Finans kuruluşu ayrıca asteroitlerden mineral çıkaracak kazı araçlarının onlarca milyon dolara üretilebileceğini, bu mineralleri Dünya'ya taşıyacak kargo gemisinin ise 2,6 milyar dolara mal olacağını açıkladı.

Günümüzde uzay madenciliği konusunda ciddi adımlar atan Deep Space Industries ve Planetary Recources isimli iki şirketten bahsetmek mümkün. Her iki şirket de Lüksemburg devletiyle birlikte çalışarak uzay madenciliğini gerçeğe dönüştürmek istiyor. Lüksemburg, asteroitler madenciliğini gerçeğe dönüştürecek birçok projeye fon sağlayarak, karşılığında bu şirketlerden hisseler aldı. Ülke geçtiğimiz yıl uzay madenciliği yasasını kabul etmişti.

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