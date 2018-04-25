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AB'den dev adımı

AB, alanındaki araştırmalara 1,5 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 25.4.2018 23:04 Güncelleme Tarihi: 26.4.2018 00:01
AB'den dev yapay zeka adımı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yapay zeka alanındaki Ar-Ge programlarına 2020 yılına kadar 1,5 milyar euro yatırım yapılacağını bildirdi.

AB Komisyonu, üye ülkelerde alanına yatırımların artması ve rekabetin güçlenmesine yönelik tedbirlerini açıkladı.

Buna göre, AB'nin bilimsel araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine destek olmak üzere oluşturduğu Horizon 2020 programından yapay zeka alanına 1,5 milyar euroluk yatırım gerçekleştirilecek.

Bu kaynakla ulaştırma ve sağlık gibi önemli sektörlerde yapay zekanın gelişimi desteklenecek.

Öte yandan, AB üyesi ülkelerde yapay zeka alanına yılda toplam 4 milyar dolar civarında kaynak ayırırken, aynı alana ABD'deki yatırım 20 milyar doları geçiyor.

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AB'den dev yapay zeka adımı
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