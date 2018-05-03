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’da 15 yaşındaki bir çocuk, sırf insan öldürmenin nasıl bir his olduğunu merak ettiği için favori bilgisayar undaki senaryoyu uygulayıp genç bir kadını öldürdü.

Giriş Tarihi: 3.5.2018 14:26 Güncelleme Tarihi: 3.5.2018 14:31
Rusya'da PUBG oyuncusu cinayet işledi

, favori bilgisayar undaki senaryoyu uygulayıp genç bir kadını öldüren 15 yaşındaki katili konuşuyor. Ülkenin başkenti 'da 30 Nisan'da işlenen in arkasından popüler bilgisayar oyunu PUGB çıktı.

ATM'DEN PARA ÇEKTİKTEN SONRA BIÇAKLADI

NTV'ye göre M. adındaki 15 yaşındaki çocuk, 21 yaşındaki adlı üniversite öğrencisi genç kadını, bir ATM'den para çektikten sonra bıçaklayarak öldürdü. Çocuk, kadının 30 bin ruble parasını çalarak kayıplara karıştı. Ancak Rus emniyet güçleri teknolojinin yardımıyla 15 yaşındaki çocuğu kısa sürede yakaladı.

Polis, çocuk katilin yerini akıllı telefonun sinyallerinden kısa sürede tespit etti. Çocuk katil evinde 'PlayerUnknown's Battlegrounds' () adlı bilgisayar oyununu oynarken yakaladı.

İTİRAFI KAN DONDURDU

Rus basınında yer alan haberlere göre, 15 yaşındaki çocuk insan öldürmenin nasıl bir his olduğunu bilmek istediği için, favori video oyunundaki bir senaryoya uyarak genç kadını öldürdüğünü itiraf etti. Geçtiğimiz aylarda akıllı telefonlara da gelen oyun son dönemin en popüler yapımlarından biri olarak gösteriliyor.

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Rusya'da PUBG oyuncusu cinayet işledi
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