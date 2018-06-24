Apple'dan ücretsiz tamir müjdesi

Kelebek tipi anahtar mekanizması kullanan ve 2015 ile 2017 yılları arasında üretilmiş MacBook ve MacBook Pro dizüstü bilgisayarlarda karşılaşılan sorunla ilgili çözüm sonunda Apple tarafından sunulmuş durumda. İşte, MacBook klavye tamir programı ile ilgili detaylar.

MACBOOK PRO VE MACBOOK ÜCRETSİZ KLAVYE TAMİR PROGRAMI

Kelebek tipi mekanizma kullanan klavye ile gelen sınırlı sayıdaki MacBook ve MacBook Pro modelinde tuşların düzgün çalışmaması ile ilgili kullanıcılardan bolca şikayet gelmişti. Neyse ki Apple bu soruna sahip dizüstü bilgisayarlarının klavyelerini tamir edeceklerini duyurdu.

Sorundan etkilenmiş olan MacBook ve MacBook Pro cihazlarını bir Apple Store veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'na götüren kullanıcılar, ücretsiz olarak tamir hizmetinden faydalanabilecek. Öncelikle cihazda sorun olup olmadığına dair tespit yapılacağını da belirtelim.

Shiftdelete'in haberine göre tamirler bir veya daha fazla tuşun ya da tüm klavyenin değiştirilmesi şeklinde gerçekleştirilecek. Eğer hasarın sıvı ya da fiziksel darbe dolayısıyla varolduğu tespit edilirse tamir için ücret ödenmesi gerekecek. İsmi geçen modeller ise şu şekilde sıralanıyor:

– MacBook (Retina, 12 inç, 2015 başı)

– MacBook (Retina, 12 inç, 2016 başı)

– MacBook (Retina, 12 inç, 2017)

– MacBook Pro (13 inç, 2016, 2 Thunderbolt 3 portu)

– MacBook Pro (13 inç, 2017, 2 Thunderbolt 3 portu)

– MacBook Pro (13 inç, 2016, 4 Thunderbolt 3 portu)

– MacBook Pro (13 inç, 2017, 4 Thunderbolt 3 portu)

– MacBook Pro (15 inç, 2016)

– MacBook Pro (15 inç, 2017)

Birinci ve ikinci nesil kelebek tipi mekanizmalı klavyeler sebebiyle kullanıcı memnuniyetinin düşmesi sonrasında gelen bu karar için geç kalınmış olsa da şirketin en sonunda hamle yapması kullanıcıların lehine olacak.

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