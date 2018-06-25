Nokia 8110 4G satışa çıkıyor! Nokia 8110'un özellikleri nedir?

Akıllı telefonların arasına her gün bir yenisi ekleniyor ki, piyasada bolca akıllı telefon var. Ama diğer yandan eski tipte olan telefonlara da ilgi gösteren bir tüketici kesimi var. HMD Global de bu kesimi hedef aldı. Bu yüzden eski Nokia telefonların yenilenmiş olarak dönmesi şaşırtıcı bir durum değil. HMD geçtiğimiz şubat ayında Nokia 8110 4G'yi duyurmuştu (Orjinal 8110 1996'da piyasaya sürülmüştü). Yeni model yakın zamanda Çin'de tüketicilerle bululaşacak görünüyor.

Nokia 8110 4G dünya genelinde bazı ülkelerde mevcut, ancak Çin'de daha çıkmamıştı. Telefon Çin'in resmi kurumu TENAA tarafından listelendi, bu gelişme HMD'nin Çin pazarına çıkarma yapmaya hazırlandığını gösteriyor.

NOKIA 8110 4G'NİN ÖZELLİKLERİ

Nokia 8110 4G'de 2.4 inç'lik 240x320 çözünürlüğünde ekran, 1.1 GHz'lik Qualcomm 205 sistem çipi, 512 MB RAM, 4 GB depolama alanı ve 2 MP'lik LED flaşlı kamera var.

Telefon KaiOS ile çalışıyor, Gmail ve Outlook'taki kişilerinizi senkronize edebiliyorsunuz. Ayrıca Nokia 8110 4G diğer cihazlar için Hotspot olabiliyor. Çift sim, 64 GB'a kadar microSD kart, FM radyo, GPS, Bluetooth 4.1 desteği var. Geleneksel 3.5 mm'lik jack girişi de yer alıyor.

1500 mAh değerinde çıkartılabilir pili olan muz telefon lakablı Nokia 8110 siyah ve sarı renk seçenekleriyle Çin'de çıkacak.