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ları lerinden hackleyebiliyorlar!

Her da olan lerinin bir hack aracı olarak kullanılabileceğini biliyor muydunuz?

Giriş Tarihi: 27.6.2018 14:12 Güncelleme Tarihi: 27.6.2018 14:25
Telefonları pillerinden hackleyebiliyorlar!

unuzun ini "muhbire" dönüştüren hack, bir süre konuşulacak gibi görünüyor.

UT Texas, Hebrew Üniversitesi ve Technion ortaklığıyla yürütülen araştırmada pil üzerinden akan gücün yakından izlenmesi, farklı işlevlerin farklı oranda güç tüketimine neden olduğunu ortaya çıkardı. Bu şekilde örneğin hangi uygulamada yazı yazdığınız, telefon araması gibi "bundan önceki ve sonraki eylemler" algılanabiliyor. İşlemci, GPU, ekran ve RAM gibi bileşenlerin güç tüketimi izlenerek hangi web sitelerinin ziyaret edildiği ve hatta hangi tuşlara basıldığı bile anlaşılabiliyor.

Bu tür bir saldırı, saldırgan için muazzam bir altın madeni ancak saldırıyı gerçekleştirmenin zor olduğunu söylemek gerekiyor. Öncelikle saldırganın telefona fiziksel olarak erişmesi ve üzerine güç dalgalanmalarını okuyabilen bir mikrodenetimci eklemesi gerekiyor.

Hürriyet'e göre, saldırının kurbanı olma ihtimaliniz oldukça düşük ancak araştırmanın önemli olduğundan şüphe yok.

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Telefonları pillerinden hackleyebiliyorlar!
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