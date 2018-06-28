Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Teknoloji Haberleri > Apple ve Samsung yıllardır süren dava sonunda anlaştı

ve yıllardır süren dava sonunda anlaştı

ve , telefonlarının tasarımları hakkında yedi yıl süren davanın ardından uzlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 28.6.2018 10:27 Güncelleme Tarihi: 28.6.2018 10:29
Apple ve Samsung yıllardır süren dava sonunda anlaştı

Anlaşmanın şartları ise açıklanmadı. Anlaşma, ABD'deki mahkemede jürinin 'un 'a 539 milyon dolar ödemesi yönündeki karardan bir hafta sonra sağlandı.

NEDEN DAVALIK OLMUŞLARDI?

Jüri, Samsung'un 'un özelliklerini kopyaladığına karar vermişti. İki şirket arasındaki dava 2011'de başlamış, Apple Güney Koreli rakibine 2 milyar dolarlık dava açmıştı.

Bu dava, dünyanın dört bir yanında iki şirketin birbirilerine açtıkları davaların ilki olarak tarihe geçmişti.

2012'de ABD'deki bir mahkemede jüri Samsung'un iPhone'un uygulama ikonlarını yan yana göstermesini kopyaladığı görüşüne varmış Apple'a 1,05 milyar dolar ceza ödemesine karar vermişti.

Samsung bu kararı kısmen temyize taşımış ve Yüksek Mahkeme'ye kadar giden davanın sonucunda Samsung haklı bulunmuştu. Yüksek Mahkeme'nin cezayı belirlemek üzere dosyayı yerel mahkemeye geri göndermesinin ardından Mayıs'ta Samsung 539 milyon dolar cezaya çarptırılmıştı. (BBC Türkçe)

iPhone'ların kilidi güvenli değil mi?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Apple ve Samsung yıllardır süren dava sonunda anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN