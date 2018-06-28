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Japon 280 milyon km ötedeki asteroide ulaştı

'nın , yaklaşık 3,5 yıllık yolculuğunun ardından 'dan 280 milyon kilometre uzaklıktaki isimli asteroidin yakınındaki hedefine ulaştı.

AA Teknoloji Haberleri
Giriş Tarihi: 28.6.2018 11:23
Japon uzay aracı 280 milyon km ötedeki asteroide ulaştı

'nun haberine göre, Japon Havacılık ve Uzay Keşif Ajansından yapılan açıklamada, Aralık 2014'te yolculuğuna başlayan 'nin, 3,2 milyar kilometre yol kat ederek 'nun 20 kilometre yakınındaki hedefine ulaştığı bildirildi.

NUMUNE TOPLAYACAK

Hayabusa 2'nin asteroide temas ettikten sonra ekipmanlar aracılığıyla dev taştan toplayacağı belirtildi.

Açıklamada, uzay aracının çalışmalarını tamamlayarak aldığı numunelerle 2020'nin sonlarında 'ya dönmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Hayabusa 2'nin topladığı numunelerden Güneş Sistemi'nin oluşumuyla ilgili ipuçlarına ulaşılması bekleniyor.

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Japon uzay aracı 280 milyon km ötedeki asteroide ulaştı
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