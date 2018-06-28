Sony Mobile, Türkiye'den çekilebilir

Sony Mobile, son yıllarda beklediği satışlara bir türlü ulaşamadı. Tasarımsal olarak bir türlü kullanıcıların istediği seviyeye gelemeyen Sony Mobile, son olarak 2018 modellerinde de hedeflerinin gerisinde kaldı. Bu konuda herkes Sony'den radikal tasarımsal değişiklikleri beklerken, bugün herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

SONY MOBİLE TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR İDDİASI

Bugün yapılan haberlerde Sony Mobile'ın bu gidişatın üzerine Orta Doğu, Afrika ve Türkiye gibi pazarlardan çekilme kararı aldığı iddia edildi. Henüz bu haberlere Sony Mobile tarafından bir doğrulama gelmedi ancak bir yalanlama da yapılmadı.

Sony Mobile'ın bu karar sonrası nasıl bir strateji izleyeceği de büyük bir merak konusu.

SONY XPERİA XZ1 VE XPERİA XZ2'DEKİ ŞİKAYETLER İÇİN AÇIKLAMA GELDİ!