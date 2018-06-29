Dünyanın ilk klon maymunlarına ilgi büyük

Dünyanın ilk klon maymunları olan Zhong Zhong ve Hua Hua artık 7 aylık oldu.



Son birkaç aydır kuvözde tutuldular. İnsanlarla temasları en az düzeydeydi.



Çinli bilim insanlari klon maymunlara gözleri gibi bakıyor. Ancak araştırma merkezi sonunda maymunlari görüceye çıkarmayı kabul etti. Çinli bir televizyon ekibi özel izinle merkeze girdi.



Ekiptekiler maymunlara virüs bulaştırmamaları için koruyucu kıyafet giydi. Maske, eldiven ve şapka taktılar.



HUA HUA PARMAĞINI EMMEYİ SEVİYOR, ZHONG ZHONG İSE HUA'YA SARILMAYI



Hatta grip veya başka bulaşıcı rahatsızlıkları bulunmadığından emin olmak için göğüs röntgenine sokuldular.



Sonunda içeri girmeyi başaran ekip, maymunları görüntüledi ve araştırmacılara mikrofon uzattı.



Araştırmacılar, Hua Hua'nın parmağını emmeyi çok sevdiğini, Zhong Zhong'un ise Hua'ya sarılmaya bayıldığını söyledi.



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5 yıllık zorlu çalışmaların ardından 25 Kasım 2017'de dünyanın ilk klon primatı Zhong Zohng dünyaya geldi. 10 gün sonra da Hua Hua doğdu.



İlk klonlanan hayvansa Dolly adlı koyundu. 1997'den beri köpek, inek ve domuzun da aralarında bulunduğu 20'den fazla hayvan klonlandı.



NTV'ye göre aynı genlere sahip hayvanlar üzerinde yapılacak deneyler, Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların tedavisinin bulunmasına yardımcı olacak.

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